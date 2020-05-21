Miraton представили новую коллекцию кроссовок на лето: обзор

Женские кроссовки

Самая комфортная обувь, которой отдают предпочтение большинство модниц – женские кроссовки. В новой коллекции fashion-маркета Miraton – большой выбор летних вариантов, подходящих под разные требования. В ассортименте представлены модели Nike, Adidas, PUMA, New Balance, FILA, Under Armour, WINDSOR SMITH, Saucony и других ведущих мировых производителей.

Убедиться в оригинальности продукции можно на официальных сайтах брендов с помощью артикула и штрих-кода, расположенного на коробке. Также в наличии модели, разработанные собственным дизайн-бюро торговых марок компании – Miraton и Attizzare.

Летние кроссовки: основные критерии

Существует ряд качеств, которыми преимущественно обладают кроссовки на лето:

- воздухопроницаемость: дышащая поверхность позволит воздуху свободно циркулировать, создавая идеальный микроклимат для ног;

- легкость: небольшой вес обуви позволит сохранять активность в любых ситуациях на протяжении длительного времени;

- расцветка – светлая, пастельная, с яркими или блестящими элементами – идеально подойдет для создания летних луков;

- модель: это могут быть как хайтопы, так и короткие варианты; подошва в них может быть по примеру криперов, тракторной или тонкой;

- материалы должны быть максимально легкими и дышащими: текстиль, сетка, натуральная кожа или замша.

Трендовые модели летних кроссовок 2020

В нынешнем сезоне модными являются минималистичные варианты нюдовых оттенков, которые могут быть дополнены яркими деталями или элементами декора. Приветствуется присутствие контрастных или прозрачных вставок, а также вырезов, оставляющих часть стопы открытой. Также по-прежнему актуальны кроссовки на массивной подошве комбинированных расцветок.

Приобрести модели, соответствующие свежим модным тенденциям, произведенные известными брендами, в online-store «Миратон» можно со скидками 50%, 40% и 30%.

На данный момент сеть Miraton насчитывает 14 магазинов в 5 городах Украины, также к вашим услугам шоппинг в интернет-магазине. Ассортимент насчитывает более 2000 позиций и постоянно обновляется. Обувь, представленная здесь, произведена с применением инновационных технологий, соответствует максимально высоким стандартам качества и является воплощением комфорта.