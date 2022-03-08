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08.03.2022, 17:50

Мититнг в поддержку Украины состоялся в японской Осаке

Цей матеріал також доступний українською
Мититнг в поддержку Украины состоялся в японской Осаке - Фото

5 марта 2022 года в Осаке возле центральной станции Осака-Умеда была проведена акция в поддержку Украины. На акции присутствовали представители местного украинского общества, а также граждане Японии и других стран, поддерживающих Украину в эти нелегкие времена. 

Мититнг в поддержку Украины состоялся в японской Осаке

На акции были провозглашены требования – вывод ВС РФ с территории Украины и немедленное прекращение военных действий, ядерное разоружение России, усиление санкций против России и Путина лично, прекращение воздушного сообщения с Россией и исключение России из Совета Безопасности ООН. После минуты молчания в честь погибших воинов и мирного населения спели гимн Украины, после чего выступили представители украинской общины, Грузии, а также глава Украинского фонда Японии Мотохиро Оно и президент Ассоциации украинистов Японии Йошихико Окабе. 

Мититнг в поддержку Украины состоялся в японской Осаке

На митинге распространялись реквизиты для донаций на помощь Украине, например страница открытого компанией Ракутен фонда помощи во время гуманитарного кризиса в Украине, а также счет посольства Японии. На 1 марта на счет посольства было сделано более 60 тысяч переводов на общую сумму 2 миллиарда иен (около 17,5 миллиона долларов США).

По подсчетам полиции на митинге присутствовало около 280 человек.

Страница митинга: https://www.facebook.com/events/50718343075484

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Теги: Украина, митинг, осака
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