«Multiverse Universes»: в Киеве откроется выставка художника Александра Клименко

Александр Клименко один из самых известных художников Украины, что имеет международное признание, философ и первооткрыватель, единственный в современном искусстве Украины, кто создал и обосновал в многочисленных теоретических текстах свое собственное, авторское направление в искусстве - Новый Ноосферно-Космический Авангард.

На выставке впервые будут представлены новые произведения из проекта Space Flash и избранные произведения из других, различных проектов художника. Живопись, фотография, графика. Всегда неизменным является жизнеутверждающий, гуманистический и просветительский образ искусства Клименко. Огромная позитивная энергия, оптимизм и стремление к свободе духа излучаются внутренним светом из его произведений.

Художник одновременно сознательно продолжает линию украинского и мирового авангарда, путь Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Богомазова, Робера Делоне, и движет искусство вперед. Создает новые понятия, образы, символы. Выдающийся украинский художник Казимир Малевич, в начале 20 века, предложил миру сенсационно новый художественный элемент - супрему. Клименко, что ведет с мировоззрением Малевича философский диалог, тоже создал свой элемент, уже для 21 века, и придумал для него новое выразительное слово - радугема.

Клименко был отобран английскими экспертами к выставке украинского искусства во всемирно известной Saatchi Gallery в Лондоне. Представлял Украину на международной выставке во Дворце Наций Женевы, в Kunsthistorisches Museum Wien, на Art Fair Monaco и прочее. Имел большие персональные выставки в Нью-Йорке и Париже. Произведения художника успешно продаются на ведущих мировых аукционах современного искусства Sotheby's, Phillips, находятся в престижных музейных и частных коллекциях.

На выставке «Multiverse Universes» художник одновременно утверждает свою приверженность научной парадигмы - теории множественных Вселенных и представляет новые уникальные светоносные картины. Метафизика сияния, света всегда привлекала художника, он неоднократно возвращался к ней в разные периоды. Но в картинах новой серии сияние становится главным героем.

Выставка «Multiverse Universes»

27 августа - 14 сентября | 11:00 - 21:00

Арт пространство Mandarin Maison, 5-й этаж Мандарин Плаза, ул. Бассейная 6, Киев

Учитывая особое карантинно время, каждый вторник, среду и четверг художник будет присутствовать на выставке с 18:00 до 20:00. Есть возможность увидеть выставку в присутствии и с комментариями автора. Пожалуйста, по возможности, сообщите о Вашем визите.

Веб-сайт художника http://klymenko.com/ru/homepage/

Контакты художника для прессы: klymenko888@gmail.com, тел. (067) 575 98 88

Справка

Александр Клименко - художник-экспериментатор, известный разнообразием творчества, увлечением новыми техническими возможностями создания изображений. Именно поэтому на выставке можно увидеть как авторские произведения живописи, так и фигуративную графику и фотографию. С 2009 года произведения А. Клименко были отобраны экспертами в наиболее знаковые для украинского современного искусства представительные проекты, в частности такие как "Restart", "НезалежнIndependent", "20 Year of Presence", "Contemporary Ukrainian Artist" и другие.

В течение более чем 30 лет персональные выставки, масштабные кураторские проекты, теоретические работы А. Клименко осуществляют существенное влияние на процесс развития современного искусства в Украине. Творчество художника есть подчеркнуто философским, имеет значительный общественный резонанс, вызывает интерес известных искусствоведов, философов, культурологов. Об этом свидетельствуют материалы статей академика Жулинского, академика В. Сидоренко, доктора искусствоведения Т. Кара-Васильевой, доктора философии Н. Хамитова, доктора философии Г. Медников, ведущего искусствоведа Национального художественного музея Украины И. Горбачевой, искусствоведа Тамары Ли, известного писателя С. Соловьева, поэта Дмитрия Бураго и многих других. Как основатель и активный деятель легендарной группы "Парижская коммуна", художник непосредственно участвовал в главных событиях уникального периода становления искусства независимой Украины - «революционного» времени перемен, происходивших в 90-х годах ХХ в.

«... Александр Клименко своим высоко энергетическим творчеством, напоенным желтым, оранжевым, желто-красным цветом, гармоничным сочетанием желтого и синего цветов, стремится взбодрить подавлен глобальными катастрофами и пессимистичными предчувствиями апокалипсиса человеческий дух, вселить в настроения и чувства веру в непобедимость солярной энергии, которой из покон веков успокоивало человечество жажду цивилизационной самореализации».

Николай Жулинский, Академик НАН Украины

«Картины Клименко - это живопись духа. Он ведет нас от родного порога до Вселенной, вводит в тишину мира, спокойствие вещи, открывает снова незыблемые духовные ценности. Тонкость, очарование, выражение жизни духа в пространстве, времени, бесконечности вызывает удивление. Его абстракции поражают концентрацией предельного духовного переживания, которое дает нам незабываемый трансцендентальный опыт духовного бытия».

Галина Медникова, профессор, доктор философских наук

«В творчестве Александра Клименко я вижу уникальное сочетание мудрости и солнечности. Мудрость, которая часто ассоциируется с сумерками и луной, обретает новую жизнь. Она становится видением трансцендетного солнца рождается в человеке на грани возможного. Поэтому работы Клименко наполнены светом, могуществом, идущий из глубин личности. Каждому, кто смотрит их или даже просто находится рядом, они дают ощущение энергии и силы ».

Назип Хамитов, доктор философских наук, писатель