На что обращать внимание при выборе кроссовок?

В этой статье вы узнаете об основных свойствах качественной и удобной спортивной обуви

Мы также расскажем о том, как выбирать кроссовки для лета и зимы. Таким образом, вы получите ценные советы, которые помогут вам приобрести свою идеальную пару кроссовок.

Какие общие критерии следует учитывать при выборе кроссовок?

Сегодня на рынке существует множество брендов и видов спортивной обуви, поэтому можно запутаться. Однако есть и универсальные факторы, которыми можно руководствоваться при подборе своей модели обуви.

Цель. Для чего вам кроссовки? Просто для комфортной ходьбы или, может быть, для спортивных тренировок? Специализированные кроссовки (для футбола, баскетбола, тенниса, бега и т. д.) отличает конфигурация подошвы и комплекс технологий для амортизации, защиты от травм, устойчивости. Для бега и других видов спорта не подойдут модели на липучках, нужно выбирать на шнуровке.

Амортизационные свойства. Это способность поглощать энергию ударов и равномерно распределять нагрузку. В частности, в обуви Asics в носковой и пятковой частях содержатся гелевые вставки и разработана специальная система распределения удара IGS.

Антипронационные свойства. При явлении, таком как пронация, стопа заворачивается внутрь. Это приводит к искривлению голеностопного сустава и является распространенной проблемой многих спортсменов. В качественной обуви должны быть технологии, предотвращающие появление этой патологии. Так, в бренде Asics эту функцию выполняет DuoMax – двухкомпонентная промежуточная подошва, обеспечивающая правильное положение стопы.

Материалы. Можно предпочесть как натуральные, так и искусственные материалы. Но не забывайте, что замша, кожа, хлопок и синтетические волокна имеют разные свойства. Главное, чтобы в изделии была продумана хорошая система вентиляции.

Размер. Модель должна плотно прилегать к ноге, но не сковывать движения. Всегда примеряйте обувь с носками. У вас должен быть небольшой запас пространства. Помните, что размер обуви одного производителя может не совпадать с размерами другого. Главное правило – материал кроссовок не должен оказывать давления на стопу.

Стиль. Форму, цвет, особенности декора подбирайте под свой повседневный наряд. Базовые, черный или белый, цвета с минимумом украшений всегда в тренде.

Как подобрать кроссовки для лета и зимы?

Главная особенность летней обуви — кожа должна дышать и не потеть. Поэтому обращайте внимание на кроссовки с текстильным верхом и наличием мембранных вставок. Если отдаете предпочтение коже, выбирайте модели с перфорацией – наличием мелких отверстий в носковой и боковых частях изделия.

Подошва для лета не должна быть слишком мягкой и слишком толстой. Мягкая обувь не предназначена для интенсивного движения, так как не может распределять ударные нагрузки. Значительно надежнее выбирать кроссовки с упругой и плотной подошвой.

Для зимы лучше выбирать обувь из кожи или неопрена. Главное свойство материалов зимней обуви — высокая водонепроницаемость. Хотя система вентиляции и терморегуляции также важна.

Подошва должна быть достаточно высокой. В ней должны быть встроены технологии сцепления с мокрыми и скользкими поверхностями. Кроме того, вам понадобится эргономичная подошва с изгибом для распределения нагрузок.

Есть модели с очень удобной системой фиксации ноги в виде застежки-липучки. Выбрав их, вы не будете тратить время на шнуровку.

Что касается размера, попробуйте примерять модели на 1-1,5 размера больше, чем ваш обычный размер.