На что обращать внимание при выборе кроссовок?
Мы также расскажем о том, как выбирать кроссовки для лета и зимы. Таким образом, вы получите ценные советы, которые помогут вам приобрести свою идеальную пару кроссовок.
Какие общие критерии следует учитывать при выборе кроссовок?
Сегодня на рынке существует множество брендов и видов спортивной обуви, поэтому можно запутаться. Однако есть и универсальные факторы, которыми можно руководствоваться при подборе своей модели обуви.
- Цель. Для чего вам кроссовки? Просто для комфортной ходьбы или, может быть, для спортивных тренировок? Специализированные кроссовки (для футбола, баскетбола, тенниса, бега и т. д.) отличает конфигурация подошвы и комплекс технологий для амортизации, защиты от травм, устойчивости. Для бега и других видов спорта не подойдут модели на липучках, нужно выбирать на шнуровке.
- Амортизационные свойства. Это способность поглощать энергию ударов и равномерно распределять нагрузку. В частности, в обуви Asics в носковой и пятковой частях содержатся гелевые вставки и разработана специальная система распределения удара IGS.
- Антипронационные свойства. При явлении, таком как пронация, стопа заворачивается внутрь. Это приводит к искривлению голеностопного сустава и является распространенной проблемой многих спортсменов. В качественной обуви должны быть технологии, предотвращающие появление этой патологии. Так, в бренде Asics эту функцию выполняет DuoMax – двухкомпонентная промежуточная подошва, обеспечивающая правильное положение стопы.
- Материалы. Можно предпочесть как натуральные, так и искусственные материалы. Но не забывайте, что замша, кожа, хлопок и синтетические волокна имеют разные свойства. Главное, чтобы в изделии была продумана хорошая система вентиляции.
- Размер. Модель должна плотно прилегать к ноге, но не сковывать движения. Всегда примеряйте обувь с носками. У вас должен быть небольшой запас пространства. Помните, что размер обуви одного производителя может не совпадать с размерами другого. Главное правило – материал кроссовок не должен оказывать давления на стопу.
- Стиль. Форму, цвет, особенности декора подбирайте под свой повседневный наряд. Базовые, черный или белый, цвета с минимумом украшений всегда в тренде.
Как подобрать кроссовки для лета и зимы?
Главная особенность летней обуви — кожа должна дышать и не потеть. Поэтому обращайте внимание на кроссовки с текстильным верхом и наличием мембранных вставок. Если отдаете предпочтение коже, выбирайте модели с перфорацией – наличием мелких отверстий в носковой и боковых частях изделия.
Подошва для лета не должна быть слишком мягкой и слишком толстой. Мягкая обувь не предназначена для интенсивного движения, так как не может распределять ударные нагрузки. Значительно надежнее выбирать кроссовки с упругой и плотной подошвой.
Для зимы лучше выбирать обувь из кожи или неопрена. Главное свойство материалов зимней обуви — высокая водонепроницаемость. Хотя система вентиляции и терморегуляции также важна.
Подошва должна быть достаточно высокой. В ней должны быть встроены технологии сцепления с мокрыми и скользкими поверхностями. Кроме того, вам понадобится эргономичная подошва с изгибом для распределения нагрузок.
Есть модели с очень удобной системой фиксации ноги в виде застежки-липучки. Выбрав их, вы не будете тратить время на шнуровку.
Что касается размера, попробуйте примерять модели на 1-1,5 размера больше, чем ваш обычный размер.