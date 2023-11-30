На що звертати увагу, вибираючи кросівки?

У цій статті ви дізнаєтесь про основні властивості якісного та зручного спортивного взуття

Ми розповімо і про те, як обирати кросівки для літа та зими. Тож ви отримаєте цінні поради, які допоможуть придбати свою ідеальну пару кросівок.

Які загальні критерії слід враховувати під час вибору кросівок?

Сьогодні на ринку є дуже багато брендів та різновидів спортивного взуття, тож можна розгубитися. Однак є й універсальні фактори, якими можна керуватися при підборі своєї моделі взуття.

Мета. Для чого вам кросівки? Просто для комфортної ходьби чи, може, спортивних тренувань? Спеціалізовані кросівки (для футболу, баскетболу, тенісу, бігу тощо) відрізняє конфігурація підошви та комплекс технологій для амортизації, захисту від травм, стійкості. Для бігу та інших видів спорту не підійдуть моделі на липучках, треба обирати на шнурівці.

Амортизаційні властивості. Це здатність поглинати енергію ударів та рівномірно розподіляти навантаження. Зокрема, у взутті Asics в носковій і п’ятковій частинах містяться гелеві вставки та розроблена спеціальна система розподілу удару IGS.

Антипронаційні властивості. Під час такого явища, як пронація, стопа завертається досередини. Це призводить до викривлення надп’ятково-гомілкового суглоба і є поширеною проблемою багатьох спортсменів. У якісному взутті мають бути технології, які запобігають появі цієї патології. Так, у бренду Asics цю функцію виконує DuoMax – двокомпонентна проміжна підошва, яка забезпечує правильне положення стопи.

Матеріали. Можна віддавати перевагу як натуральним, так і штучним матеріалам. Але не забувайте, що замша, шкіра, бавовна та синтетичні волокна мають різні властивості. Головне, аби у виробі була продумана хороша система вентиляції.

Розмір. Модель має щільно прилягати до ноги, але не сковувати рухи. Завжди приміряйте взуття зі шкарпетками. У вас має бути невеликий запас простору. Пам’ятайте, що розмір взуття одного виробника може не збігатися з розмірами в іншого. Головне правило – матеріал кросівок не повинен спричиняти жодного тиску на стопу.

Стиль. Форму, колір, особливості декору підбирайте під свій повсякденний одяг. Базові, чорний чи білий, кольори з мінімумом оздоблення завжди в тренді.

Як підібрати кросівки для літа та зими?

Головна особливість літнього взуття – шкіра повинна дихати та не пітніти. Тому звертайте увагу на кросівки з текстильним верхом та наявністю мембранних вставок. Якщо надаєте перевагу шкірі, вибирайте моделі з перфорацією – наявністю дрібних отворів у носковій та бокових частинах виробу.

Підошва для літа не повинна бути занадто м’якою і занадто товстою. М’яке взуття не призначене для інтенсивного руху, оскільки не може розподіляти ударні навантаження. Значно надійніше брати кросівки з пружною та щільною підошвою.

Для зими краще обирати взуття зі шкіри або неопрену. Головна властивість матеріалів зимового взуття – висока водонепроникність. Хоча система вентиляції й терморегуляції також важлива.

Підошва має бути достатньо висока. У ній мають бути закладені технології зчеплення з мокрою та слизькою поверхнею. Крім того, вам потрібна буде ергономічна підошва з вигином для розподілу навантажень.

Є моделі з дуже зручною системою фіксації ноги у вигляді стяжки. Обравши їх, ви не будете витрачати час на шнурування.

Щодо розміру, спробуйте приміряти моделі на 1-1,5 розміру більше, ніж ваш звичайний розмір.