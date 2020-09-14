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14.09.2020, 10:05

На KMW Special состоится дискуссия относительно формирования новых правил в медиабизнесе

На KMW Special состоится дискуссия относительно формирования новых правил в медиабизнесе - Фото

KMW Special и Представительство ЕС в Украине презентуют дискуссию «Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?»

KYIV MEDIA WEEK Special

Международный онлайн-форум

15 сентября | 14:10 – 15:00

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие – бесплатно

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

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15 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK Special состоится панельная дискуссия «Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?», организованная при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.

Развитие медиасферы с введением карантинных ограничений приобрело сверхскоростную динамику: медиа фактически моделируют картину будущего на индивидуальном и глобальном уровнях, став ключевыми инструментами человеческого взаимодействия. Социальные медиа создали беспрецедентные в истории возможности для практически неограниченного публичного высказывания и персонализированного продуцирования контента, который в отдельных случаях по показателям охвата аудитории может конкурировать с кооперативными медийными продуктами. Для обсуждения этих тем, а также для того, чтобы особо акцентировать внимание на европейском опыте решения задач, возникающих в связи с новыми течениями в мировой контент-индустрии, были приглашены представители медиакомпаний из ЕС.

В дискуссии примут участие Ян Селлинг (Jan Salling), директор BBC Studios Nordic Format & Productions, основатель и CEO компании Missing Link Media (Данія), Галлагер Фенвик (Gallagher Fenwick), директор France 24 English (Франция), Андреас Вайзе (Andreas Weise), директор Landesstudio Sachsen-Anhalt, ZDF (Германия). Беседу будет модерировать Евгений Глибовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям, член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Панельная дискуссия подготовлена при поддержке Европейского Союза. Ее содержание является исключительно ответственностью организаторов и не обязательно отображает взгляды Европейского Союза.

Накануне KMW Special, 14 сентября, состоится KYIV MEDIA WEEK Global Marathon при поддержке Украинского культурного фонда. Форум представит:

  • эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков – от Азии до Южной Америки – от ведущих международных агентств и медиаплатформ: The WIT, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario International, Glance;
  • самые свежие исследования украинского аудиовизуального сектора от Media Business Reports;
  • прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира;
  • inspiration talks от звезд индустрии.

Участие в обоих мероприятиях – бесплатно. Узнавайте больше на сайте https://kyivmediaweek2020.com/.

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Paper – постобзор-документ, в котором будет собрана самая интересная информация, выводы с презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводящихся международными и локальными агентствами специально для KMW.

KYIV MEDIA WEEK организовывает компания MRM.

Media Business Reports (MBR) – главный информационно-аналитический партнер KYIV MEDIA WEEK и платформа онлайн-трансляции форума.

Генеральный партнер KMW – Канал «Украина».

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Теги: медиабизнес, KMW Special
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