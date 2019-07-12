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12.07.2019, 17:13

На церемонии в Киеве объявили победителей «Фаворитов успеха»

На церемонии в Киеве объявили победителей «Фаворитов успеха» - Фото

Главным действом шоу стало вручение медалей представителям более сотни наиболее рекомендованных брендов Украины

Рейтинг потребительских предпочтений в шестнадцатый раз назвал лучшие бренды Украины. Победителей определило традиционное жюри, состоящее из профессионалов, селебритиз и обычных покупателей.

В Киеве состоялась 16-я ежегодная церемония награждения победителей рейтинга народных предпочтений «Фавориты Успеха».

Победители определялись по итогам мастшабного исследования общественных предпочтений, которое проводилось в течение всего прошедшего года. В отношении игроков рынка составлялся публичный рейтинг, отражающий степень доверия к бренду, а лидеры рейтинга признавались Фаворитами года — наилучшим выбором среди ассортимента предложений. Составлялись рейтинги в реальном времени и предельно прозрачно, в ходе анкетирования отраслевых специалистов профессионального жюри, параллельно с голосованием неравнодушных потребителей на www.favor.com.ua.

Главным действом шоу стало вручение медалей представителям более сотни наиболее рекомендованных брендов Украины.

Среди продуктов питания наградами были отмечены: сгущёнка от Первомайского МКК, майонез и маргарин «Щедро», полуфабрикаты «Левада», сосиски и сардельки тм «Бащинский», колбасы М’ясоlove, яйца «Ясенсвіт». Также наград удостоились шоколад Millenium и жареные семечки Хомка.

Среди напитков медаль досталась алкогольной настойке Żubrówka, водке украинского производства Green Day, а также серии украинских вин Villa Krim. Среди безалкогольных напитков право демонстрировать знак «Фаворит Успеха» на этикетке удостоились Black Energy Drink (энергетик) и питьевая вода Buvette.

Доверие к продукту со стороны лояльных клиентов и потребителей — обязательная составляющая успеха. Поэтому медаль «Фаворит Успеха», как символ доверия потребителей, особо ценится фармацевтами. Медали были вручены целой плеяде препаратов, ставших №1 в рейтингах ряда категорий безрецептурных лекарственных средств. Медаль получили продукты от компаний Гриндекс (Випросал В), Софарма (Карсил, Темпалгин, Бронхолитин и др), Вишфа (Урохолум), Мови Хелс (Мовекс), Джонсон и Джонсон (Визин, Микролакс, Никоретте, o.b.), Нобель Илач (Алора), Дилео Фарма (Тантум Верде), Орисил-Фарм (Атоксил), Евромедекс (Цитеал), Биокодекс (Энтерол) и др.

А в сфере красоты и здоровья были отмечены: салоны лазерной косметологии Люменис, офтальмологическая клиника Batigoz. Награды достались и популярным косметическим продуктам: бренду дистрибьютерской косметики Mary Kay и линейке средств для здоровья волос «Плацент Формула».

В число Фаворитов вошли и бренды техники: стиральные машины Electrolux, обогреватели UDEN-S, увлажнители воздуха Ergo, ингаляторы Longevita,

Второй год подряд статус Абсолютного Фаворита среди автозаправок удерживает сет SOCAR. Подтверждают статус лидеров рынка и любимые бренды профессионалов в сфере строительства и ремонта: краска Śnieżka и профили для окон REHAU.

В номинациях раздела «Жизнь города» наград удостоились: лучший салон-магазин женской одежды VOVK, крупнейший в Украине ТРЦ Lavina Mall и др. В сфере финуслуг дипломы получили сеть ломбардов «Благо» и программа быстрых кредитов Microcredit.

В число компаний, получивших право использовать знак «Фаворит Успеха» в своей маркировке вошли и Интернет-сервисы: автобусные кассы Busfor.ua, прогноз погоды Gismeteo, онлайн-магазин одежды Answear.

Особой чертой рейтинга «Фавориты Успеха» является то, что помимо классических брендов товаров и услуг, в нём присутствуют и номинации шоу-бизнеса, в отношении которых потребители также могут высказать своё доверие. Так на 16-й церемонии награды получили: этно-певица Иллария, девичье трио COCOS и сразу 3 победителя в категории «молодой талант»: Андрей Бойко и сёстры Нина и Василиса Бойковы.

«При изучении предпочтений общественности мы стараемся охватить все сферы рынка народного потребления. Это некоммерческий рейтинг. Сейчас в нём представлены свыше 6 сотен номинаций, в которых все игроки рынка соревнуются на звание лучшего в своей рыночной нише, без каких-либо заявок на участие. И посетив FAVOR.com.ua можно не только проголосовать за свои персональные предпочтения, но и увидеть все опубликованные рейтинги в свободном доступе» — отметил на церемонии награждения руководитель конкурса Алексей Кузнецов — «Благодаря открытому рейтингу всё очевидно — лидеры рейтинга — победители есть в каждой номинации! И сегодня мы будем приветствовать и аплодировать не просто тем, кто стал #1 в своём направлении деятельности, завоевав сердца и доверие потребителей, но и пожелал поделиться триумфом со своими поклонниками!»

Смотрите полный список Фаворитов и указывайте свои персональные предпочтения уже нынешнего, 2019 года, в голосовании на www.FAVOR.com.ua.

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Теги: Фаворитов успеха
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