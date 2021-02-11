Намекни о своей любви с Watsons. ТОП подарков для "него" и для "нее"

Накануне Дня Влюбленных многие сталкиваются с трудностями выбора подарков.
Watsons собрал для вас ТОП вариантов подарков, которые понравятся вашей половинке, не слишком "ударят по кошельку" и "не приходиться пылью" на полке. А приятные скидки до 50% всего дополнят положительных эмоций.
Для "НЕГО"
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Эксклюзивные мужские ароматы MENS CODE. Разнообразие ароматов удовлетворит самых требовательных ценителей и будет отличным спутником, как в деловом окружении, так и на яркой вечеринке. Создает отличное настроение и дарит истинное чувство наслаждения.
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Бальзам после бритья Nivea Men. Его успокаивающее формула с экстрактом ромашки и витамином Е имеет нейтральный запах и обеспечивает ультрагладкое бритье. Благодаря натуральной ромашке успокаивающий бальзам после бритья Nivea Men для чувствительной кожи успокаивает и защищает кожу твоего любимого.
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Подарочный набор Gillette Fusion 5 ProGlide Styler значительно расширит возможности твоей половинки при создании любого современного образа. Универсальная бритва-стайлер ProGlide равномерно срежет волос, обеспечит гладкое бритье и позволит создать четкие контуры бороды. Гель для бритья Gillette предназначен для чувствительной кожи со специальным комплексом Ultra Comfort, также является незаменимым продуктом для обеспечения приятного и эффективного процесса бритья. Косметическое средство прекрасно охладит и смягчит кожу, поможет защитить ее от раздражения и придаст ощущение чистоты и комфорта. Прибор водонепроницаемый и поэтому, его можно использовать прямо во время принятия душа.
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Парфюмерный набор Antonio Banderas Blue Seduction Men – современный и соблазнительный аромат для ярких молодых людей, чья жизнь полна событий и приключений. Настоящий подарок для тех, кто не привык сидеть на месте, кто всегда стремится к новым достижениям и новым вершинам.
- "Безупречный уход за кожей на каждый день" от марки собственного производства ISANA: станок для бритья, лосьон после бритья, дезодорант-спрей. Подарочный комплект на каждый день, ведь заботимся мы о любимых не только 14 февраля.
Для "НЕЕ"
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Эксклюзивные женские ароматы WOMENS CODE. Хочешь подарить вечерний выход, что подчеркнет изысканный образ шикарной леди, окутав ее загадочным шлейфом, или желаешь летнего отпуска, или аромат для смелой и свободной женщины, которая меняет свой образ каждый день – каждой красавице найдется свой аромат.
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Набор Тушь и подводка от Vivien Sabo сделают ее взгляд еще более выразительным и незабываемые. Тушь подчеркнет длину ресниц и придаст им объемной формы. А подводка – идеально наносится, держится и не растекается. Отлично подойдет и на вечеринку, и на романтический ужин, и на рабочую встречу.
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Жидкая помада Pretty с нежной кремовой текстурой и стойкой формулой обеспечит ее губам насыщенный цвет, матовое покрытие и ощущение комфорта на весь день. Помада быстро фиксируется на губах и держится в течение всего дня без ощущения дискомфорта и сухости губ, глубоко увлажняя, питая кожу и улучшая ее внешний вид.
- Она точно оценит палитру теней Makeup Revolution Ultra 32 Flawless 4 из Великобритании. Палитра предлагает 32 универсальных сочетания матовых и блестящих оттенков, от нейтральных до теплых и дымных. Каждый оттенок, который ее нужен для создания, как повседневного макияжа, так и для экспериментов выбирая яркие цвета.
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Легкий увлажняющий тонер от корейского бренда Scinic – эликсир здорового и безупречного вида кожи лица. Средство глубоко и бережно очищает поры, предотвращает появление воспалительных процессов, нежно отшелушивает верхний слой омертвевших клеток кожи и убирает жирный блеск. Фруктовые кислоты способствуют очищению кожи, предупреждают появление воспалений, сужают поры, обладают отбеливающим и антибактериальный эффектом. Тонер с экстрактами лимона и лайма Scinic – качество и сила природы в одном флаконе, выглядите здорово!
- Ее ручки будут довольны уходом крема для рук "Магическая панда". Крем справится с пигментными пятнами и поможет тусклой коже рук вернуть былое сияние и красоту. Средство увлажняет, защищает от пересыхания кожи и обветривания, питает и омолаживает кожу. Крем с легким фруктовым ароматом в прекрасном дизайне маленькой панды.
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Патчи под глаза SNP "Гидрогелевые Ласточкино гнездо" – для тех, кто уже не первый год вместе и знает, что идеально подходит половинке без лишней скромности. Интенсивно увлажняют, предотвращают потерю влаги, имеют лифтинг-эффект, разглаживают морщины и замедляют процессы старения. Патчи имеют охлаждающий эффект, убирают отеки и темные круги под глазами. Содержат около 1000 мг экстракта ласточкиного гнезда, которое богато на аминокислоты и минеральные вещества.
- Эксклюзивный уход за волосами от марки собственного производства Giardini из Италии. Увлажняющий бальзам для волос, маска Belazza и аргановая сыворотка "марокканское золото" питает и увлажняет волосы, облегчает расчесывание и придает волосам мягкость и легкость уже после первого нанесения. Ее волосы однозначно будут рады такому комплексному уходу.
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