Намекни о своей любви с Watsons. ТОП подарков для "него" и для "нее"

Накануне Дня Влюбленных многие сталкиваются с трудностями выбора подарков.

Watsons собрал для вас ТОП вариантов подарков, которые понравятся вашей половинке, не слишком "ударят по кошельку" и "не приходиться пылью" на полке. А приятные скидки до 50% всего дополнят положительных эмоций.

Для "НЕГО"

Эксклюзивные мужские ароматы MENS CODE. Разнообразие ароматов удовлетворит самых требовательных ценителей и будет отличным спутником, как в деловом окружении, так и на яркой вечеринке. Создает отличное настроение и дарит истинное чувство наслаждения. Бальзам после бритья Nivea Men. Его успокаивающее формула с экстрактом ромашки и витамином Е имеет нейтральный запах и обеспечивает ультрагладкое бритье. Благодаря натуральной ромашке успокаивающий бальзам после бритья Nivea Men для чувствительной кожи успокаивает и защищает кожу твоего любимого. Подарочный набор Gillette Fusion 5 ProGlide Styler значительно расширит возможности твоей половинки при создании любого современного образа. Универсальная бритва-стайлер ProGlide равномерно срежет волос, обеспечит гладкое бритье и позволит создать четкие контуры бороды. Гель для бритья Gillette предназначен для чувствительной кожи со специальным комплексом Ultra Comfort, также является незаменимым продуктом для обеспечения приятного и эффективного процесса бритья. Косметическое средство прекрасно охладит и смягчит кожу, поможет защитить ее от раздражения и придаст ощущение чистоты и комфорта. Прибор водонепроницаемый и поэтому, его можно использовать прямо во время принятия душа. Парфюмерный набор Antonio Banderas Blue Seduction Men – современный и соблазнительный аромат для ярких молодых людей, чья жизнь полна событий и приключений. Настоящий подарок для тех, кто не привык сидеть на месте, кто всегда стремится к новым достижениям и новым вершинам. "Безупречный уход за кожей на каждый день" от марки собственного производства ISANA: станок для бритья, лосьон после бритья, дезодорант-спрей. Подарочный комплект на каждый день, ведь заботимся мы о любимых не только 14 февраля.

Для "НЕЕ"

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