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11.02.2021, 15:59

Намекни о своей любви с Watsons. ТОП подарков для "него" и для "нее"

Намекни о своей любви с Watsons. ТОП подарков для "него" и для "нее" - Фото

Накануне Дня Влюбленных многие сталкиваются с трудностями выбора подарков

Накануне Дня Влюбленных многие сталкиваются с трудностями выбора подарков.

Watsons собрал для вас ТОП вариантов подарков, которые понравятся вашей половинке, не слишком "ударят по кошельку" и "не приходиться пылью" на полке. А приятные скидки до 50% всего дополнят положительных эмоций.

Для "НЕГО"

  1. Эксклюзивные мужские ароматы MENS CODE. Разнообразие ароматов удовлетворит самых требовательных ценителей и будет отличным спутником, как в деловом окружении, так и на яркой вечеринке. Создает отличное настроение и дарит истинное чувство наслаждения.
  2. Бальзам после бритья Nivea Men. Его успокаивающее формула с экстрактом ромашки и витамином Е имеет нейтральный запах и обеспечивает ультрагладкое бритье. Благодаря натуральной ромашке успокаивающий бальзам после бритья Nivea Men для чувствительной кожи успокаивает и защищает кожу твоего любимого.
  3. Подарочный набор Gillette Fusion 5 ProGlide Styler значительно расширит возможности твоей половинки при создании любого современного образа. Универсальная бритва-стайлер ProGlide равномерно срежет волос, обеспечит гладкое бритье и позволит создать четкие контуры бороды. Гель для бритья Gillette предназначен для чувствительной кожи со специальным комплексом Ultra Comfort, также является незаменимым продуктом для обеспечения приятного и эффективного процесса бритья. Косметическое средство прекрасно охладит и смягчит кожу, поможет защитить ее от раздражения и придаст ощущение чистоты и комфорта. Прибор водонепроницаемый и поэтому, его можно использовать прямо во время принятия душа.
  4. Парфюмерный набор Antonio Banderas Blue Seduction Men – современный и соблазнительный аромат для ярких молодых людей, чья жизнь полна событий и приключений. Настоящий подарок для тех, кто не привык сидеть на месте, кто всегда стремится к новым достижениям и новым вершинам.
  5.     "Безупречный уход за кожей на каждый день" от марки собственного производства ISANA: станок для бритья, лосьон после бритья, дезодорант-спрей. Подарочный комплект на каждый день, ведь заботимся мы о любимых не только 14 февраля.

Для "НЕЕ"

  1. Эксклюзивные женские ароматы WOMENS CODE. Хочешь подарить вечерний выход, что подчеркнет изысканный образ шикарной леди, окутав ее загадочным шлейфом, или желаешь летнего отпуска, или аромат для смелой и свободной женщины, которая меняет свой образ каждый день – каждой красавице найдется свой аромат.
  2. Набор Тушь и подводка от Vivien Sabo сделают ее взгляд еще более выразительным и незабываемые. Тушь подчеркнет длину ресниц и придаст им объемной формы. А подводка – идеально наносится, держится и не растекается. Отлично подойдет и на вечеринку, и на романтический ужин, и на рабочую встречу.
  3. Жидкая помада Pretty с нежной кремовой текстурой и стойкой формулой обеспечит ее губам насыщенный цвет, матовое покрытие и ощущение комфорта на весь день. Помада быстро фиксируется на губах и держится в течение всего дня без ощущения дискомфорта и сухости губ, глубоко увлажняя, питая кожу и улучшая ее внешний вид.
  4. Она точно оценит палитру теней Makeup Revolution Ultra 32 Flawless 4 из Великобритании. Палитра предлагает 32 универсальных сочетания матовых и блестящих оттенков, от нейтральных до теплых и дымных. Каждый оттенок, который ее нужен для создания, как повседневного макияжа, так и для экспериментов выбирая яркие цвета.
  5. Легкий увлажняющий тонер от корейского бренда Scinic – эликсир здорового и безупречного вида кожи лица. Средство глубоко и бережно очищает поры, предотвращает появление воспалительных процессов, нежно отшелушивает верхний слой омертвевших клеток кожи и убирает жирный блеск. Фруктовые кислоты способствуют очищению кожи, предупреждают появление воспалений, сужают поры, обладают отбеливающим и антибактериальный эффектом. Тонер с экстрактами лимона и лайма Scinic – качество и сила природы в одном флаконе, выглядите здорово!
  6. Ее ручки будут довольны уходом крема для рук "Магическая панда". Крем справится с пигментными пятнами и поможет тусклой коже рук вернуть былое сияние и красоту. Средство увлажняет, защищает от пересыхания кожи и обветривания, питает и омолаживает кожу. Крем с легким фруктовым ароматом в прекрасном дизайне маленькой панды.
  7. Патчи под глаза SNP "Гидрогелевые Ласточкино гнездо" – для тех, кто уже не первый год вместе и знает, что идеально подходит половинке без лишней скромности. Интенсивно увлажняют, предотвращают потерю влаги, имеют лифтинг-эффект, разглаживают морщины и замедляют процессы старения. Патчи имеют охлаждающий эффект, убирают отеки и темные круги под глазами. Содержат около 1000 мг экстракта ласточкиного гнезда, которое богато на аминокислоты и минеральные вещества.
  8. Эксклюзивный уход за волосами от марки собственного производства Giardini из Италии. Увлажняющий бальзам для волос, маска Belazza и аргановая сыворотка "марокканское золото" питает и увлажняет волосы, облегчает расчесывание и придает волосам мягкость и легкость уже после первого нанесения. Ее волосы однозначно будут рады такому комплексному уходу.

Купить все подарки можно онлайн https://www.watsons.ua/uk/  или в любом из 400 физических магазинов.

Больше подарков со скидками "Для НЕГО" здесь и "Для НЕЕ" здесь.

Успей за скидками!!!

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Теги: watsons, день влюбленных
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