НМТ-2024 по английскому языку: советы по подготовке от Первого Кембриджского центра

Процедуру тестирования в этом году и советы по подготовке к нему — рассказывают специалисты Первого Кембриджского центра.

В 2024 году выпускники 11-х классов будут сдавать национальный мультипредметный тест — НМТ, по результатам которого будет осуществляться поступление ЗВО.

Английский язык является выборочной дисциплиной.

Однако на какие специальности его сдавать обязательно? Процедуру тестирования в этом году и советы по подготовке к нему — рассказывают в этом материале специалисты Первого Кембриджского центра.

НМТ по английскому: важные детали

Основная сессия НМТ-2024 пройдет в период с 14 мая до 25 июня. Обязательными будут задания по украинскому языку, математике и истории Украины.

Четвертый предмет — выборочный. Английский нужен тем выпускникам, которые планируют поступать на такие специальности:

035 Филология,

241 Гостинично-ресторанное дело,

242 Туризм,

291 Международные отношения,

292 Международное право.

В целом, для выполнения заданий по каждому предмету будет отведено по 60 минут, то есть, весь экзамен продлится 240 минут.

Тестирование по английскому будет состоять из 32 заданий:

5 — с выбором одного правильного ответа,

11 — на установление соответствия,

16 — заполнение пропусков в тесте.

Также в этом году на экзамене по английскому не будет аудирования и задания на написание развернутого письменного ответа.

Как подготовиться к НМТ по английскому?

Вот несколько советов, которые помогут качественно подготовиться к тестированию!

1. Ознакомьтесь с программой экзамена

Узнайте о лексических и грамматических темах, которые обязательно будут на экзамене. Так вы будете знать, что точно нужно изучать и сможете шаг за шагом двигаться к цели.

2. Определите текущий уровень владения языком

Пройдите тестирование и узнайте о своих сильных сторонах, а также навыках, которые нужно улучшить.

3. Изучайте английский комплексно

Эффективное изучение языка требует комплексного подхода. Поэтому слушайте подкасты, читайте книги, самостоятельно стройте предложения — это поможет вам улучшить уровень языка, необходимый для НМТ.

4. Пользуйтесь качественными учебниками

Лучшим выбором станут Oxford Exam Trainer для уровней B1 и B2 и Get 200! Student's Book. Не рекомендуем пользоваться сборниками ответов к ЗНО — такие пособия не предоставляют надлежащих учебных стратегий и не обеспечивают всестороннее овладение языком.

Важность НМТ нельзя недооценивать, ведь его результаты влияют на дальнейшее профессиональное развитие.

Поэтому, чтобы выбирайте высококачественные образовательные ресурсы, или языковые школы, которые предлагают курсы английского языка.

Это поможет не только уверенно чувствовать себя во время тестирования, но и заложит прочный фундамент для будущего образования и карьеры.