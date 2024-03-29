НМТ-2024 з англійської мови: поради з підготовки від Першого Кембриджського центру

Цьогорічну процедуру тестування та поради з підготовки до нього — розповідають фахівці Першого Кембриджського центру.

Цьогоріч випускники закладів середньої освіти складатимуть національний мультипредметний тест — НМТ, за результатами якого вступатимуть до ЗВО.

Англійська мова є вибірковою дисципліною.

Однак, для вступу на які спеціальності складати її обовʼязково? Цьогорічну процедуру тестування та поради з підготовки до нього — розповідають у цьому матеріалі фахівці Першого Кембриджського центру.

НМТ з англійської: важливі деталі

Основна сесія НМТ-2024 відбуватиметься з 14 травня до 25 червня. Обовʼязковими будуть завдання з української мови, математики та історії України.

Четвертий предмет — вибірковий. Англійську ж потрібно складати випускникам, які планують вступати на такі спеціальності:

035 Філологія,

241 Готельно-ресторанна справа,

242 Туризм,

291 Міжнародні відносини,

292 Міжнародне право.

Загалом, для виконання завдань з кожного предмету буде відведено по 60 хвилин, тобто, весь іспит триватиме 240 хвилин.

Тестування з англійської складатиметься із 32 завдань:

5 — з вибором однієї правильної відповіді,

— з вибором однієї правильної відповіді, 11 — на встановлення відповідності,

— на встановлення відповідності, 16 — заповнення пропусків у тесті.

Також цьогоріч на іспиті з англійської не буде аудіювання та завдання на написання розгорнутої письмової відповіді.

Як підготуватись до НМТ з англійської?

Ось декілька порад, які допоможуть якісно підготуватись до тестування!

1. Ознайомтесь з програмою іспиту

Дізнайтесь про лексичні та граматичні теми, які обовʼязково будуть на іспиті. Так ви знатимете, що точно потрібно вивчати та зможете крок за кроком рухатись до мети.

2. Визначте поточний рівень володіння мовою

Пройдіть тестування та дізнайтесь про свої сильні сторони, а також навички, які потрібно покращити.

3. Вивчайте англійську комплексно

Ефективне вивчення мови вимагає комплексного підходу. Тому слухайте подкасти, читайте книги, самостійно будуйте речення — це допоможе вам поліпшити необхідний для НМТ рівень знань.

4. Користуйтесь якісними підручниками

Найкращим вибором стануть Oxford Exam Trainer для рівнів B1 та B2 та Get 200!Student’s Book. Не рекомендуємо користуватись збірниками відповідей до ЗНО — такі посібники не надають належних навчальних стратегій та не забезпечують всебічне опанування мови.

Важливість НМТ не можна недооцінювати, адже результати цього іспиту впливають на подальший професійний розвиток.

Тому рекомендуємо обирати високоякісні освітні ресурси, чи мовні школи, які пропонують курси англійської мови онлайн або офлайн.

Це допоможе не лише впевнено почувати себе під час тестування, але й закладе міцний фундамент для майбутньої освіти та кар'єри.