Новая глава в климатической сфере: основание Кліматичної Спілки України

В конце марта в инновационном парке Unit.City состоялась знаковая презентация – дебют общественной организации, заявившей о своем появлении с именем "Кліматична Спілка України" (КСУ).

За кулисами этой инициативы стоят Андрей и Анастасия Гуменюки, имеющие на своем счету 14 лет активной деятельности в климатической сфере на рынках B2B и B2C в Черниговской области.. Их энтузиазм и профессионализм теперь направлены на создание механизмов, способствующих не просто увеличению прибыли в климатической сфере в целом, но и на построение устойчивой и перспективной отрасли.

Цель Кліматичної Спілки України – объединение ключевых игроков рынка кондиционирования с целью разработки и регулирования эффективного механизма функционирования этой отрасли. Основной упор организации – на создание прозрачных и доступных правил игры на рынке, а также на установление справедливых стандартов ценообразования и распределения прибыли на всех этапах.

Но КСУ не ограничивается лишь этим. Организация также намерена активно взаимодействовать с государственными структурами для создания благоприятной среды для развития отрасли. Адвокация интересов своих членов перед властью и юридическая защита их прав – важные аспекты деятельности Кліматичної Спілки України.

Помимо этого, КСУ призвана стать платформой для популяризации профессионального образования в сфере климатических технологий и для развития культуры ценности знаний. Она стремится к тому, чтобы специалисты в этой области не только получали достойную оплату за свой труд, но и ощущали себя востребованными и ценными профессионалами.

Презентация Кліматичної Спілки України привлекла внимание директоров и представителей ведущих компаний-импортеров, что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности в новой инициативе. Амбиции Андрея и Анастасии Гуменюк давно переросли рамки стремления к обычной финансовой успешности. Сегодня их цели – строить не просто бизнес, но и влиять на улучшение экономической ситуации в Украине.