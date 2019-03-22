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пресс-релиз
22.03.2019, 11:32

Новая линейка дизайнов от компании "Альфа-Проект"

Новая линейка дизайнов от компании "Альфа-Проект" - Фото

Значительно расширена линейка интерьеров для квартир и частных домов, которые вобрали в себя только современные тенденции 2019 года

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Компания «Альфа-Проект», в которой собраны лучшие дизайнеры, архитекторы и строители с международной практикой, как никто другой понимает, что все должно меняться. Подтверждением этому служит то, что мы обновили дизайн своего сайта, сделав его более стильным и интуитивно понятным для пользователя. Но кроме этого, была значительно расширена линейка интерьеров для квартир и частных домов, которые вобрали в себя только современные тенденции 2019 года.

Каждый дизайнер компании обладает солидным опытом в разработке и реализации проектов, при этом мы дополнительно черпаем идеи из международных выставок дизайна и декора в Париже, Берлине и Милане, где и задаются интерьерные предпочтения на следующий год. Стремясь создавать эксклюзивный дизайн, мы не навязываем модное и абсолютно не оправданное, а работаем только с учетом всех ваших пожеланий. Вся работа строится на неизменно индивидуальном подходе, что позволяет гармонично реализовать новые тенденции с традиционными решениями, которые стали классикой.

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Эксклюзивный авторский дизайн-проект от компании «Альфа-Проект», который вы можете заказать по ссылке на странице ремонта квартиры в Киеве: https://pmg.kiev.ua/ и сразу ремонт квартиры в Киеве, полностью исключает шаблонность. Каждый дизайнерский проект – это тандем максимума творческой энергии и безупречного вкуса наших дизайнов. Если у вас есть личные идеи, вы всегда их можете реализовать в жизнь вместе с нами.

  • Возможность реализации разработанного проекта «от и до». Вам не придется искать профессиональные бригады строителей, маляров и плиточников, следить за соответствием ремонтных работ дизайн-проекту, а также согласовывать перепланировку в госучреждениях. Все это сделают наши сотрудники.
  • При заказе ремонта квартиры – дизайн-проект бесплатно. Стоимость его разработки будет возвращена вам на окончательной стадии работ.
  • Возможность поэтапной оплаты. Оплачивать очередной этап работы вы можете по его окончании и после проверки вами результата.

 

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Теги: Альфа-Проект
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