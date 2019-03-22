Новая линейка дизайнов от компании "Альфа-Проект"

Компания «Альфа-Проект», в которой собраны лучшие дизайнеры, архитекторы и строители с международной практикой, как никто другой понимает, что все должно меняться. Подтверждением этому служит то, что мы обновили дизайн своего сайта, сделав его более стильным и интуитивно понятным для пользователя. Но кроме этого, была значительно расширена линейка интерьеров для квартир и частных домов, которые вобрали в себя только современные тенденции 2019 года.

Каждый дизайнер компании обладает солидным опытом в разработке и реализации проектов, при этом мы дополнительно черпаем идеи из международных выставок дизайна и декора в Париже, Берлине и Милане, где и задаются интерьерные предпочтения на следующий год. Стремясь создавать эксклюзивный дизайн, мы не навязываем модное и абсолютно не оправданное, а работаем только с учетом всех ваших пожеланий. Вся работа строится на неизменно индивидуальном подходе, что позволяет гармонично реализовать новые тенденции с традиционными решениями, которые стали классикой.

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Эксклюзивный авторский дизайн-проект от компании «Альфа-Проект», который вы можете заказать по ссылке на странице ремонта квартиры в Киеве: https://pmg.kiev.ua/ и сразу ремонт квартиры в Киеве, полностью исключает шаблонность. Каждый дизайнерский проект – это тандем максимума творческой энергии и безупречного вкуса наших дизайнов. Если у вас есть личные идеи, вы всегда их можете реализовать в жизнь вместе с нами.