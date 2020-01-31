Новая пролонгация Miloan способна перевернуть сознание украинцев

В конце 2019 года Милоан запустила новую систему пролонгации, которая способна помочь украинцам кредитоваться более безопасно, не попадать в длительные просрочки и относиться к процессу кредитования онлайн более осознанно.

В 2019 году микрофинансовая компания Miloan провела масштабный анализ кредитного портфеля за последние 12 месяцев. Проанализировав более 15000 выданных в 2019 году займов, компания выявила, что более 40% клиентов не успевают вовремя погасить онлайн кредит от Miloan.ua и покупают пролонгацию. Около 20% заемщиков уходят в бесконечную пролонгацию, оплачивая проценты и оставляя за собой одинаковую задолженность после каждой транзакции.

В чем принцип новой пролонгации?

Благодаря внедрению и использованию инструментов big Data, команда Милоан смогла оптимизировать затраты на внутреннюю аналитику и привлечение клиентов в 2019 году. Вследствие этого компания смогла пойти навстречу клиентам и дать возможность пролонгировать займы, погашая одновременно и тело кредита, и проценты. Так Милоан предлагает снизить долговую нагрузку каждого клиента в долгосрочной перспективе.

Согласно старому принципу, пролонгация проходила по такой схеме:

клиенту начислялись проценты на тело кредита за определенный срок;

для пролонгации клиент гасил проценты и срок действия займа увеличивался вдвое;

по окончании срока заемщик оставался должен точно такую же сумму, как и при первой пролонгации.

Новая схема от Милоан основана на других принципах:

при пролонгации клиент гасит часть тела кредита, часть процентов и оплачивает небольшую фиксированную комиссию за услугу;

тело кредита становится меньше, соответственно, по окончании нового срока сумма также будет меньше, чем в первый раз;

если клиент будет постоянно оформлять пролонгацию, в конце концов он погасит заем полностью, а не будет продлевать его бесконечно.

В чем преимущества?

Первое, что хотела создать компания — максимально комфортный и безопасный сервис для своих клиентов. Согласно маркетинговым исследованиям, большинство клиентов микрофинансовых организации не доверяют онлайн кредитам. Главные аргументы — дорого и небезопасно.

Главное, что необходимо делать МФО в 2020 году — повышать лояльность и доверие клиентов, предлагая услуги, которые приносят больше выгоды заемщикам и показывают безопасность онлайн-кредитования.

“Многие думают, что МФО хотят только заработать денег, начисляя огромные проценты и обманывая людей. Однако основная миссия нашей компании — помощь каждому, кто оказался в сложной финансовой ситуации. В 2020 году мы хотим развеять миф о том, что микрофинансовые компании — это мошенники, а онлайн кредиты — дорого и не выгодно. Именно для этого мы постепенно вводим новые услуги, такие как пролонгация с оплатой части долга”, — комментирует руководство Miloan.