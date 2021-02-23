Новое ІТ-решение для адвокатов от ЛІГА:ЗАКОН и НААУ "LIGA360:АДВОКАТ НААУ"

В конце 2020 года компания ЛІГА:ЗАКОН и Национальная ассоциация адвокатов Украины (Ukrainian National Bar Association) подписали Меморандум о сотрудничестве, основной целью которого определили создание благоприятных условий для информирования адвокатов об изменениях действующего законодательства Украины, актуальной судебной практики, а также обеспечения доступа адвокатов к квалификационных учебных мероприятий Высшей Школы адвокатуры (вша).

Стратегическое партнерство НААУ и ЛІГА:ЗАКОН объединило преимущества и возможности сторон для адвокатов-членов НААУ с целью комплексного обеспечения их адвокатской деятельности и устойчивого профессионального роста. Сотрудничество организаций уже дало свои результаты.

В рамках партнерства компания ЛІГА:ЗАКОН создала уникальный продукт под названием "LIGA360:АДВОКАТ НААУ" , с учетом рекомендаций экспертов НААУ . Инновационный продукт сочетает 30-летний опыт в разработке IT-продуктов компании ЛІГА:ЗАКОН и экспертизу НААУ в организации адвокатской деятельности и повышении профессиональных стандартов адвокатуры. "LIGA360:АДВОКАТ НААУ" содержит полный комплекс инструментов для эффективного решения профессиональных задач. Отныне все, что нужно успешному адвокату, находится в едином онлайн-решении.

"LIGA360:АДВОКАТ НААУ " – эксклюзивное (для действительных членов НААУ) рабочее онлайн-пространство адвоката "под ключ", которое обеспечивает возможности для:

доступа к необходимой информации (актуального законодательства, полной базы судебных решений с возможностью прогнозировать решения по искам, сервиса проверки и мониторинга контрагентов, новостей и событий НААУ, аналитики от экспертов юридических изданий)

повышение квалификации с помощью вебинаров ВША с начислением баллов (с доступом в кабинет адвоката на сайте вша НААУ)

уплаты ежегодных взносов в НААУ на финансирование деятельности органов адвокатского самоуправления (доступ в личный кабинет адвоката на сайте НААУ)

контроля репутации адвоката в публичном пространстве;

привлечение клиентов благодаря размещению информации в Национальном профессиональном юридическом каталоге Liga: BOOK ;

уплаты налогов онлайн и представления отчетности в контролирующие органы – для ФЛП.

"Информационно-аналитическая система" LIGA360:АДВОКАТ НААУ "является результатом совместных усилий нашего партнера – компании ЛІГА:ЗАКОН и Национальной ассоциации адвокатов Украины. Этот инновационный продукт, специально разработанный ЛІГА:ЗАКОН для адвокатов, является ответом сразу на два современные вызовы адвокатской профессии – диджитализацию и стремительную смену законодательства и др их баз данных . "LIGA360:АДВОКАТ НААУ" будет полезной для любого направления адвокатской практики. Мы с большими надеждами объявляем о запуске этого продукта при поддержке Высшей школы адвокатуры ", - отмечает Лидия Изовитова, Председатель Совета НААУ и РАУ.

"Мы горды представить вам наш партнерский проект. Как компания-разработчик ІТ-решений для бизнеса, мы создали действительно уникальный продукт для автоматизации работы юристов. "LIGA360:АДВОКАТ НААУ" – облачное пространство, в котором мы собрали все необходимое для успешной работы украинского адвоката – от наиболее полной базы законодательства и аналитики до инструментов по управлению репутацией . "- Марина Бондаренко, Глава совета директоров компании ЛІГА:ЗАКОН.

В рамках Меморандума о сотрудничестве, НААУ способствует адвокатам в доступе к пользованию комплексным решением ЛІГА:ЗАКОН на специальных условиях.

Для ознакомления адвокатов-членов НААУ с новой системой "LIGA360:АДВОКАТ НААУ", им будет предоставлен свободный доступ на период до 15.03.2021 .

Презентация нового диджитального решение "LIGA360:АДВОКАТ НААУ", обсуждение функционала, а также предоставление дополнительной информации по дальнейшему партнерства между ЛІГА:ЗАКОН и Национальной ассоциацией адвокатов Украины, состоится на пресс-брифинге 24 февраля в 11:00 .

Более подробная информацию о работе продукта, его особенностей и функционале будет предоставлена на онлайн-презентации самого комплексного решения в 12:00.

Спикеры мероприятия:

Лидия Изовитова , Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Председатель Совета адвокатов Украины

, Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Председатель Совета адвокатов Украины Марина Бондаренко, Глава совета директоров компании ЛІГА: ЗАКОН

Будем рады видеть вас на пресс-брифинге в среду 24 февраля в 11:00 в БЦ ЛИГА, г.Киев, ул. Парково-Сырецкая, 23 Пресс-центр.

Пресс-брифинг пройдет также и в формате онлайн-трансляции:

❖ просмотр на YouTube: https://cutt.ly/TlewqOI

❖ мероприятие на Facebook: https://www.facebook.com/events/445639103290592/