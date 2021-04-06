Обучение финансовой грамотности в ЦБТ – отзывы

Украину снова накрыла волна карантинных ограничений. Опыт предыдущих локдаунов показал, что это время идеально подходит для получения новых знаний, обучения и саморазвития. Сейчас большую актуальность приобретают знания в области финансовых рынков и биржевая торговля. Но, прежде чем поддаваться тренду и немедленно приступать к торговле на финансовых рынках, специалисты рекомендуют пройти обучение. В Украине одной из самых популярных компаний в области финансового консалтинга является Центр биржевых технологий. Отзывы о ЦТБ характеризуют компанию как профессиональную, клиентоориентированную и как нельзя лучше готовящую своих выпускников к самостоятельной торговле.

Где можно обучиться финансовой грамотности?

Обучение в Центре биржевых технологий прошло уже более 25 000 украинцев. Многие из них прошли через различные платные и бесплатные занятия, прочли профессиональную и публицистическую литературу и даже учились по художественным фильмам, прежде чем попали на курсы от ЦБТ. Клиенты компании рассказывают, что в современном мире существует множество способов обретения необходимых навыков для биржевой торговли.

Первое – это высшее профильное образование в области финансов и экономики. Из плюсов ученики ЦБТ называют получение официального документа. Из минусов – этот документ вряд ли пригодится, ведь он не отображает реальных знаний. Исходя из отзывов клиентов ЦБТ, часто в ВУЗах преподают устаревшие, совершенно не ориентированные на практику вещи и эти знания сложно приложить к реальной ситуации торговли. К тому же, потребуется достаточно долгое время и множество лишней общеобразовательной информации, чтобы завершить обучение.

Второй вариант – самообразование. Многие клиенты Центра биржевых технологий начинали именно с него. Опираясь на отзывы учеников ЦБТ, очевидным преимуществом являются минимальные финансовые затраты и индивидуальный режим обучения. Однако, не все могут дисциплинировать себя на столько, чтобы уделять образованию достаточно времени и усилий. Клиенты ЦБТ оставляя отзывы, рассказывают, что сейчас множество доморощенных экспертов предлагают некачественную информацию и неподготовленному слушателю будет сложно понять, к чему действительно стоит прислушиваться. К тому же, на возникшие вопросы искать ответы придется самостоятельно.

Третий вариант – это курсы. Именно этот вариант клиенты ЦБТ назвали оптимальным в своих отзывах. Ведь можно быстро и эффективно усвоить знания, ориентированные на практику. А в экспертности преподавателей ЦБТ сомневаться не приходиться – среди них и действующие трейдеры и специалисты в области экономики и финансов, к которым регулярно обращаются за комментариями ведущие украинские СМИ. Из минусов – это не бесплатно.

Виды обучения в компании Центр биржевых технологий

ЦБТ предлагает множество вариантов обучения.

Для тех, кто только принимает решение об обучении, хочет больше узнать о рынке и познакомится с лекторами ЦБТ, несколько раз в неделю проходят бесплатные онлайн-семинары. Принять участие может каждый желающий. Нужно только зарегистрироваться на занятие на страничке Центра биржевых технологий в Facebook.

Для тех, кто желает погрузиться в тему системно, компания разработала обучающий курс "ЦБТ-Беластиум", который отмечен множеством отзывов, как лучший продукт на рынке. "ЦБТ-Беластиум" рассчитан на 10 занятий, которые можно пройти в офисе компании или дистанционно, в группе или индивидуально. Оставленные о курсе ЦБТ отзывы, говорят о том, что "Беластиум" ориентирован на практику и всегда исходит из актуальной ситуации на рынке, включает в себя все новейшие тренды и механизмы.

Для выпускников курса ЦБТ регулярно проводит бесплатные мастер-классы, профи-курсы, маркет-дискашены и делится аналитикой рынка. Часто, гостями этих мероприятий становятся бизнесмены и успешные трейдеры.

Отзывы о компании ЦБТ

"Если вы цените свое время, то профильные курсы от ЦБТ – это лучший вариант для обучения торговле на финансовых рынках. Я перепробовала все – книги, статьи в интернете, блоги, вебинары. Все это дало лишь фрагменты пазла, который сложился только тогда, когда мне наконец системно изложили что да как. За это я благодарна менторам киевского офиса ЦБТ. Я наконец-то не боюсь торговать" – делится своим отзывом о Центре биржевых технологий Анна.

"Я всегда интересовался пассивным доходом – раньше были депозиты в банке, потом от знакомого узнал, что есть такая форма заработка как инвестирование, на которой можно так же пассивно зарабатывать очень неплохо. Он же мне порекомендовал Центр биржевых технологий, о котором очень хорошо отзывался. Я уже прошел обучение и не пожалел. Советую новичкам заходить в этот бизнес постепенно. Не сразу все может начать получаться и нужно научиться. Но если есть готовность обучаться и желание дополнительно зарабатывать на пассиве, то можно достаточно неплохо себя чувствовать" – оставляет свой отзыв об обучении в ЦБТ Олег.