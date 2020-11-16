Объявлены имена победительниц Украинской Премии L’Oréal-UNESCO "Для женщин в науке"

Українська Премія реалізується в Україні вже третій рік поспіль і є частиною глобальної Програми L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". Мета Премії - підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.

З 12 березня до 17 липня 2020 року тривав збір заявок через онлайн платформу https://www.forwomeninscience.in.ua/. До участі запрошувались жінки, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), мають науковий ступінь, публікації у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та є соціально активними задля популяризації науки.

За майже чотири місяці було отримано 143 заявки від науковиць з 22 міст України, 83 вищих навчальних закладів України та 44 інститутів НАН. Серед учасниць – 98 кандидаток наук та 21 докторка наук. Серед трьох найпопулярніших напрямів, якими займаються аплікантки, – "хімія" (20 заявок), біологія (17 заявок) і фізико-технічні проблеми матеріалознавства і енергетики (21 заявка).

Наступним етапом Премії був відбір поважними членами Журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у листопаді 2020 та оголошення трійки переможниць. Членами Журі Премії є провідні науковці України – академіки, які є визнаними фахівцями у STEM галузях, та мають бездоганну наукову та етичну репутацію.

Кожна Лауреатка отримає грошову премію у розмірі 150 000 грн (сто п’ятдесят тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд.

Лауреатками, переможницями Премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" у 2020 році стали:

• Копач Ольга Володимирівна, кандидатка біологічних наук, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

• Нестеренко Марина Олександрівна, кандидатка фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України.

• Татарчук Тетяня Романівна, кандидатка хімічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Партнери — Національна академія наук України, Центр "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" та ініціатива Дівчата STEM.



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