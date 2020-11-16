Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
16.11.2020, 11:28

Объявлены имена победительниц Украинской Премии L’Oréal-UNESCO "Для женщин в науке"

Объявлены имена победительниц Украинской Премии L’Oréal-UNESCO "Для женщин в науке" - Фото

За почти четыре месяца было получено 143 заявки от ученых из 22 городов Украины, 83 высших учебных заведений Украины и 44 институтов НАН

Українська Премія реалізується в Україні вже третій рік поспіль і є частиною глобальної Програми L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". Мета Премії - підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.

З 12 березня до 17 липня 2020 року тривав збір заявок через онлайн платформу https://www.forwomeninscience.in.ua/. До участі запрошувались жінки, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), мають науковий ступінь, публікації у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та є соціально активними задля популяризації науки.

За майже чотири місяці було отримано 143 заявки від науковиць з 22 міст України, 83 вищих навчальних закладів України та 44 інститутів НАН. Серед учасниць – 98 кандидаток наук та 21 докторка наук. Серед трьох найпопулярніших напрямів, якими займаються аплікантки, – "хімія" (20 заявок), біологія (17 заявок) і фізико-технічні проблеми матеріалознавства і енергетики (21 заявка).

Наступним етапом Премії був відбір поважними членами Журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у листопаді 2020 та оголошення трійки переможниць. Членами Журі Премії є провідні науковці України – академіки, які є визнаними фахівцями у STEM галузях, та мають бездоганну наукову та етичну репутацію.

Кожна Лауреатка отримає грошову премію у розмірі 150 000 грн (сто п’ятдесят тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд.

Лауреатками, переможницями Премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" у 2020 році стали:

Копач Ольга Володимирівна, кандидатка біологічних наук, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Нестеренко Марина Олександрівна, кандидатка фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України.

Татарчук Тетяня Романівна, кандидатка хімічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Партнери — Національна академія наук України, Центр "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" та ініціатива Дівчата STEM.

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки! 

Отправить:
Распечатать:
Теги: L’Oréal Украина, L’Oréal-UNESCO
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 