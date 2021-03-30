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пресс-релиз
30.03.2021, 15:58

Один год совместному проекту компании Евротерминал и Ришельевского лицея

Один год совместному проекту компании Евротерминал и Ришельевского лицея - Фото

Совместный YouTube-проект компании Евротерминал и Ришельевского лицея отмечает год работы

Исполнился один год проекту "Научный лекторий РЛ", который эволюционировал из развиваемой компанией "Евротерминал" субботней STEM-школы в полноценный научно-популярный YouTube-канал "Richelieu lyceum", предназначенный для самой широкой аудитории. 

Уже год существует отличный научно-ориентированный канал, который предназначен для всех, кто интересуется чудесами науки. Более сотни лекций и две дюжины облегченных курсов по самым разным научным дисциплинам зрители могут найти по ссылке: "Ришельевский дистанционный". Надо отметить, что компания Евротерминал, в рамках своей меценатской деятельности, финансировала проект с самого начала, одновременно предоставляя администрации лицея полную свободу выбора.

Прежде всего, поскольку этот проект является образовательным, на канале есть плейлисты с дистанционными уроками по украинскому языку, математике, географии, зарубежной и украинской литературе и т.д. Введение актуальных диджитал технологий в процесс обучения было осуществлено благодаря компании-спонсору "Евротеминал".

Области познания на канале "Richelieu lyceum"

В прямых трансляциях лектория речь на канале идет и о современных наработках в таких областях научного познания, как: наноэлектроника, бизнес-аналитика, нейробиология, математическая логика, психология, экономика, микробиология, органическая химия, вирусология. 

Наконец, отдельное освещение получила культурология, вобравшая в себя весь спектр гуманитарных дисциплин и ставшая для них междисциплинарной парадигмой. Компания Евротерминал обеспечила полноценную возможность работы на цифровой платформе, оказав существенную поддержку и закупив необходимое оборудование. Поэтому в списке плейлистов канала "Richelieu lyceum" найдется что-то для всех, увлечены ли вы физикой и химией, поражены чудесами астрономии, или увлечены философией – матерью всех наук и их методологической основой.

За год канал достиг отметки в 8 000 подписок, набрав в общей сложности почти 1,5 млн просмотров. При этом контент, выпускаемый на канале, популярен не только в Украине, но и за рубежом – Германии, Америке, Англии, России, Польше и Казахстане. 

Генеральный директор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт отмечает, что "Научный лекторий", созданный Ришельевским лицеем, несомненно, является одним из самых увлекательных каналов YouTube, связанных с наукой". 

Проект Ришельевского лицея "3+1"

В настоящее время на канале появился концептуальный формат под названием "3+1". Этот проект Ришельевского лицея, поддержанный финансово компанией "Евротерминал", воплощает суть научных коммуникаций, демонстрируя видеоролики, в которых фиксируются последние научные новости и передовые исследования с их тщательной концептуализацией в контексте той или иной проблематики. 

Это интеллектуальная игра-беседа для тех умов, что хотят быть на короткой ноге с наукой. Проект собирает ученых и друзей Ришельевского лицея, чтобы поговорить о познании и науке на простом языке. Например, в самом первом выпуске данного формата обсуждалось, что же такое научный факт, что свидетельствует о высоком уровне научной дискуссии, посвященной попытке очертить границы этого метадискурсивного научного понятия.  

Итак, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте свои комментарии под видео и следите за новыми выпусками "Научного лектория", поскольку сотрудничество компании Евротерминал и Ришельевского лицея принесет еще немало полезного и интересного!

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Теги: Ришельевский лицей, Евротерминал
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