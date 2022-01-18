ОГХК увеличила доход от реализации за 2021 год до 4,592 млрд грн

"Объединенная горно-химическая компания" в 2021 году увеличила доход от реализации продукции до 4 миллиардов 592 миллионов гривен, что почти на 1,464 млрд грн, или 47%, превышает аналогичный показатель 2020 года.

Главными драйверами существенного увеличения финансовых показателей работы стало коренное изменение сбытовой политики предприятия, в частности, внедрение комплаенс-контроля для всех клиентов и успешный старт онлайн-аукционов по продаже продукции предприятия на экспорт.

В результате конкуренции на онлайн-торгах наблюдался стабильный рост цен на продукцию компании. Так, в 2021 году средняя цена ильменитового концентрата производства филиала "ИГОК" выросла на 100 долл./тонну, филиала "ВГМК" – на 50 долл./тонну.

"Рост мирового спроса на титановую продукцию имел стимулирующий эффект для наших торгов. Но это не единственный фактор. Другим фактором отличных результатов продаж на аукционах стало привлечение участников, которые были готовы побороться за продукт. Именно конкуренция на торгах спровоцировала неплохой стабильный рост в цене и увеличение доходов предприятия", – прокомментировал финансовые результаты вр.и.о. председателя правления АО "ОГХК" Егор Перелыгин.