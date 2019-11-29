Основные критерии выбора фотоэпилятора

Фотоэпилятор — крайне полезный прибор для удаления лишних волос с тела, отличающийся от более традиционных бритв или эпиляторов безболезненной и качественной работой. Если вы решили фотоэпилятор купить, тогда переходите по ссылке и выбирайте среди впечатляющего ассортимента фотоэпиляторов от лучших мировых производителей.
Основным преимуществом современных фотоэпиляторов является простота в использовании, а также полное освобождение от необходимости посещать салон красоты. Помимо прочего, преимуществами современных фотоэпиляторов являются следующие:
Мощность. Для фотоэпиляторов основным рабочим параметром является мощность светового импульса. Для аккуратного удаления волос, наиболее эффективной является мощность до 5 Дж — в таком случае, удаление волос будет наиболее быстрым, эффективным и без последствий для кожи;
Размер светового пятна. Ключевой параметр для фотоэпиляторов, так как от площади покрытия светового импульса зависит скорость эпиляции. Большинство современных производителей изготавливают фотоэпиляторы с площадью светового пятна в 5-6 квадратных сантиметров;
Ресурс прибора. Минимальный показатель ресурса большинства современных моделей фотоэпиляторов — приблизительно 750 световых импульсов, а максимальное значение варьируется в пределах 40 000 световых импульсов. Такого ресурса работы вполне хватит для длительной и исправной эксплуатации фотоэпилятора в течении нескольких лет.