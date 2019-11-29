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29.11.2019, 17:02

Основные критерии выбора фотоэпилятора

Основные критерии выбора фотоэпилятора - Фото

Основным преимуществом современных фотоэпиляторов - простота в использовании и полное освобождение от необходимости посещать салон красоты

Фотоэпилятор — крайне полезный прибор для удаления лишних волос с тела, отличающийся от более традиционных бритв или эпиляторов безболезненной и качественной работой. Если вы решили фотоэпилятор купить, тогда переходите по ссылке и выбирайте среди впечатляющего ассортимента фотоэпиляторов от лучших мировых производителей. 

Основным преимуществом современных фотоэпиляторов является простота в использовании, а также полное освобождение от необходимости посещать салон красоты. Помимо прочего, преимуществами современных фотоэпиляторов являются следующие:

  • Удобный и быстрый процесс удаления нежелательных волос с тела. Современные фотоэпиляторы работают на удивление быстро и безболезненно, благодаря чему очередная эпиляция не будет пугать вас болью;
  • Длительное время сохранения эффекта гладкости кожи;
  • Домашние фотоэпиляторы гораздо безопаснее — благодаря комплектации современными компонентами и технологически совершенными деталями, вы избежите ожогов и других негативных последствий для кожи после процесса эпиляции.

Основными критериями выбора качественного фотоэпилятора являются:

  • Мощность. Для фотоэпиляторов основным рабочим параметром является мощность светового импульса. Для аккуратного удаления волос, наиболее эффективной является мощность до 5 Дж — в таком случае, удаление волос будет наиболее быстрым, эффективным и без последствий для кожи;

  • Размер светового пятна. Ключевой параметр для фотоэпиляторов, так как от площади покрытия светового импульса зависит скорость эпиляции. Большинство современных производителей изготавливают фотоэпиляторы с площадью светового пятна в 5-6 квадратных сантиметров;

  • Ресурс прибора. Минимальный показатель ресурса большинства современных моделей фотоэпиляторов — приблизительно 750 световых импульсов, а максимальное значение варьируется в пределах 40 000 световых импульсов. Такого ресурса работы вполне хватит для длительной и исправной эксплуатации фотоэпилятора в течении нескольких лет.

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Теги: Фотоэпилятор
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