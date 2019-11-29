Основные критерии выбора фотоэпилятора

Фотоэпилятор — крайне полезный прибор для удаления лишних волос с тела, отличающийся от более традиционных бритв или эпиляторов безболезненной и качественной работой. Если вы решили фотоэпилятор купить, тогда переходите по ссылке и выбирайте среди впечатляющего ассортимента фотоэпиляторов от лучших мировых производителей.

Основным преимуществом современных фотоэпиляторов является простота в использовании, а также полное освобождение от необходимости посещать салон красоты. Помимо прочего, преимуществами современных фотоэпиляторов являются следующие:

Удобный и быстрый процесс удаления нежелательных волос с тела. Современные фотоэпиляторы работают на удивление быстро и безболезненно, благодаря чему очередная эпиляция не будет пугать вас болью;

Длительное время сохранения эффекта гладкости кожи;

Домашние фотоэпиляторы гораздо безопаснее — благодаря комплектации современными компонентами и технологически совершенными деталями, вы избежите ожогов и других негативных последствий для кожи после процесса эпиляции.

Основными критериями выбора качественного фотоэпилятора являются:

Мощность. Для фотоэпиляторов основным рабочим параметром является мощность светового импульса. Для аккуратного удаления волос, наиболее эффективной является мощность до 5 Дж — в таком случае, удаление волос будет наиболее быстрым, эффективным и без последствий для кожи;