Особенности и польза кофе в зернах

Первенство в рейтинге самых часто употребляемых напитков не является голословным. Ведь, по данным опросов, ежедневно в мире выпивают до 3 млн чашек кофе.
Кофе в зернах выращивают и собирают во многих странах мира, и именно различные климатические пояса влияют на вкусовые особенности того или иного сорта. Именно поэтому, испив однажды чашечку свежесваренного качественного кофе и почувствовав неповторимый аромат и оригинальное послевкусие, Вы с высокой вероятностью останетесь в числе поклонников этого напитка.
Кофе – это не просто вкусный напиток, который великолепно сочетается с молоком, лимоном, топпингами и сиропами. Он также может оказывать положительное воздействие на организм.
Состав кофе достаточно разнообразен. Качественно выращенный и обжаренный кофе в зернах содержит не только всем нам известный кофеин, придающий бодрость и стимулирующий активность. Кофе также богат на белки, витамины группы В, а также органические кислоты.
Кофе полезен для стимуляции мозговой активности и улучшения мыслительных процессов. Напиток повышает давление, что значительно облегчает жизнь людям, страдающим гипотонией. А еще кофе в зернах стимулирует правильную работу пищеварительной системы. Существуют даже специальные диеты, главную роль в которых играет употребление кофе.
Но при всех положительных влияниях кофейного напитка на организм человека стоит помнить, что злоупотребление кофе может привести к обратным реакциям.
Выбор кофе в зернах основывается на нескольких показателях:
Также важно обращать внимание на доступные способы приготовления кофе (в кофемашине, турке, заваривание кипятком, заваривание с использованием фильтр-пакетов) и, конечно же, на производителя.
Например, в интернет-магазине Петровка HoReCa представлен кофе в зернах от бренда HARISS ON, который отличается высоким качеством кофейных зерен и уровнем их обжарки. Ознакомиться с ассортиментом кофе от Петровка HoReCa можно на сайте магазина или посетив офис компании в Киеве.