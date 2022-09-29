Особенности и польза кофе в зернах

Первенство в рейтинге самых часто употребляемых напитков не является голословным. Ведь, по данным опросов, ежедневно в мире выпивают до 3 млн чашек кофе.

Кофе в зернах выращивают и собирают во многих странах мира, и именно различные климатические пояса влияют на вкусовые особенности того или иного сорта. Именно поэтому, испив однажды чашечку свежесваренного качественного кофе и почувствовав неповторимый аромат и оригинальное послевкусие, Вы с высокой вероятностью останетесь в числе поклонников этого напитка.

Польза кофе для организма человека

Кофе – это не просто вкусный напиток, который великолепно сочетается с молоком, лимоном, топпингами и сиропами. Он также может оказывать положительное воздействие на организм.

Состав кофе достаточно разнообразен. Качественно выращенный и обжаренный кофе в зернах содержит не только всем нам известный кофеин, придающий бодрость и стимулирующий активность. Кофе также богат на белки, витамины группы В, а также органические кислоты.

Кофе полезен для стимуляции мозговой активности и улучшения мыслительных процессов. Напиток повышает давление, что значительно облегчает жизнь людям, страдающим гипотонией. А еще кофе в зернах стимулирует правильную работу пищеварительной системы. Существуют даже специальные диеты, главную роль в которых играет употребление кофе.

Но при всех положительных влияниях кофейного напитка на организм человека стоит помнить, что злоупотребление кофе может привести к обратным реакциям.

Как выбрать кофе в зернах?

Выбор кофе в зернах основывается на нескольких показателях:

Сорт кофе: Арабика и Робуста;

Арабика и Робуста; Степень обжарки: светлая, средняя, средне-темная, темная;

светлая, средняя, средне-темная, темная; Послевкусие или вкусовые ноты: темный шоколад, цитрус, карамель, миндаль, фруктовое послевкусие.

Также важно обращать внимание на доступные способы приготовления кофе (в кофемашине, турке, заваривание кипятком, заваривание с использованием фильтр-пакетов) и, конечно же, на производителя.

Например, в интернет-магазине Петровка HoReCa представлен кофе в зернах от бренда HARISS ON, который отличается высоким качеством кофейных зерен и уровнем их обжарки. Ознакомиться с ассортиментом кофе от Петровка HoReCa можно на сайте магазина или посетив офис компании в Киеве.