Особенности платного хостинга: что важно знать каждому?

Как только сайт создан, следует сразу же подобрать хостинг. Несмотря на то, что некоторые провайдеры предлагают бесплатное размещение, сегодня всё больше сайтов располагается на платном хостинге. С чем это связно?

Важные преимущества

Платный хостинг имеет следующие плюсы:

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Грамотная техническая поддержка обеспечивается круглосуточно. Компании, предоставляющие услугу, заинтересованы в том, чтобы проблемы клиента были решены грамотно и быстро (они четко понимают, что существуют и другие хостинг-компании, являющиеся конкурентами).

При необходимости можно прилинковать домен второго уровня к личному интернет-ресурсу. В случае с раскруткой сайта это крайне актуально.

Предусмотрены требуемые технологии для разработки качественных ресурсов, поддержка баз данных Postgres, MySQL и пр., выполнение скриптов CGI, PHP, Python, Perl.

Можно приобрести хостинг с уже установленным движком. Это облегчает весь процесс.

Предлагается тестовый период, который может длиться неделю или даже месяц.

Есть ли минусы?

Зависимость пропускной способности от числа интернет-ресурсов, которые размещены на сервере провайдера, касается и бесплатных услуг. Вместе с тем, обратившись к проверенному временем провайдеру, можно не сомневаться, что перебоев в работе сайта не возникнет. Даже если предстоит работать с огромным объёмом информации, вам смогут предоставить высокую скорость доступа и гарантировать надёжность.

Поэтому единственный минус платного хостинга это то, что он платный.

Секреты выбора

Если вас интересует лучший недорогой хостинг для сайта с поддержкой PHP и иных скриптов в Украине следует учесть следующее.