Особенности платного хостинга: что важно знать каждому?

Единственный минус платного хостинга это то, что он платный
Как только сайт создан, следует сразу же подобрать хостинг. Несмотря на то, что некоторые провайдеры предлагают бесплатное размещение, сегодня всё больше сайтов располагается на платном хостинге. С чем это связно?
Важные преимущества
Платный хостинг имеет следующие плюсы:
- Грамотная техническая поддержка обеспечивается круглосуточно. Компании, предоставляющие услугу, заинтересованы в том, чтобы проблемы клиента были решены грамотно и быстро (они четко понимают, что существуют и другие хостинг-компании, являющиеся конкурентами).
- При необходимости можно прилинковать домен второго уровня к личному интернет-ресурсу. В случае с раскруткой сайта это крайне актуально.
- Предусмотрены требуемые технологии для разработки качественных ресурсов, поддержка баз данных Postgres, MySQL и пр., выполнение скриптов CGI, PHP, Python, Perl.
- Можно приобрести хостинг с уже установленным движком. Это облегчает весь процесс.
- Предлагается тестовый период, который может длиться неделю или даже месяц.
Есть ли минусы?
Зависимость пропускной способности от числа интернет-ресурсов, которые размещены на сервере провайдера, касается и бесплатных услуг. Вместе с тем, обратившись к проверенному временем провайдеру, можно не сомневаться, что перебоев в работе сайта не возникнет. Даже если предстоит работать с огромным объёмом информации, вам смогут предоставить высокую скорость доступа и гарантировать надёжность.
Поэтому единственный минус платного хостинга это то, что он платный.
Секреты выбора
Если вас интересует лучший недорогой хостинг для сайта с поддержкой PHP и иных скриптов в Украине следует учесть следующее.
- Профессиональная помощь технического специалиста должна быть доступна в любое время дня и ночи, поэтому выбирайте хостинги с круглосуточной тех.поддержкой.
- Учитывайте ОС сервера (в связи с тем, что отдельные движки интернет-магазинов написаны под конкретную операционную систему).
- Скорость и время бесперебойной работы (пользователи не любят, когда сайт тормозит).
- Лучше всего, если сервер будет принадлежать непосредственно провайдеру, который предоставляет услуги хостинга.
- Хороший провайдер не ограничивает клиента в выборе. Он предлагает разные тарифные планы, что позволяет каждому желающему выбрать оптимальный вариант.