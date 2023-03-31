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31.03.2023, 15:25

Особенности сотрудничества с издательством ASI Games

Цей матеріал також доступний українською
Особенности сотрудничества с издательством ASI Games - Фото

В запуске любой игры принимают участие несколько компаний, в основном это разработчики проекта и издатели игр. ASI Games – это популярный украинский издатель видеоигр ASI для портативных консолей, таких как Nintendo Switch и PS4.

Зачем нужны издатели?

Основная задача не просто раскрутить продукт, а сделать известным и донести до аудитории. Договориться с торговыми сетями, логистикой всего лишь половина дела, есть цифровые сервисы платформ. Кроме того, требуется большая подготовительная работа: выход на разные рынки, адаптация игр под них, локализация, изучение потребления, маркетинг, а иногда даже софинансирование в рекламные материалы и продвижение. 

Основная цель нашей компании – это эмоции, мы стремимся подарить игрокам больше впечатлений. Игра – это большой проект, разработка которого занимает от года до нескольких лет. Выпуская одну игру раз в несколько лет, очень трудно удерживать штат маркетологов, адаптирующих и продвигающих игру в каждом конкретном регионе, штат комьюнити, которые должны собрать и удержать аудиторию в игре, службу поддержки, разработать и поддерживать свою платежную систему. Это огромные издержки. Часто проще перевести эту долю затрат и ответственность на тех людей, которые являются профессионалами в этой области.

Доверие к компании

Основными видами деятельности компании ASI Games являются портирование, публикация и продвижение. Это три основных блока, но кроме них осуществляется множество незаметной работы, которая в комплексе дает результат. Сотрудничество с нашей компанией достаточно выгодно! Мы просим всего 5% стоимости игр, публикуемых на площадках Nintendo Developer Portal и PlayStation Partners. Это в несколько раз меньше других издателей.

К тому же, мы не задерживаем со временем публикации. Мы стараемся в максимально сжатые сроки 2-4 дня перенести и публиковать игры на платформы. Быстрая публикация не стоит ничего в нашей компании, это наше преимущество. За счет слаженной и оперативной работы наши партнеры получают быструю и огромную прибыль разработчиков по продажам. 

Так что не стоит недооценивать работу издателей, порой она совсем не легче разработчиков и требует больших затрат по времени, финансам и вниманию. Если вы еще не знаете, к какому издателю обращаться за помощью в реализации игры на платформах партнера Nintendo и Sony Interactive Entertainment, рекомендуем нас от всей души. Кроме того, компания всегда готова финансировать в рекламном продвижении каждой игры, выдаваемой через ASI Games – благодаря чему разработчики получают максимальное количество продаж за игры. Обещаем, вы останетесь довольны сотрудничеством с нами.

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Теги: ASI Games
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