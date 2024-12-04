От мечты до чемпионства: Olympic Dreams на "Сніданку з 1+1"

Olympic Dreams поддерживает украинских спортсменов во время войны, обеспечивая непрерывность тренировок и международные успехи.

На днях в эфире утреннего телешоу "Сніданок з 1+1" зрители имели возможность узнать об уникальном проекте Olympic Dreams, цель которого – сохранение олимпийского резерва Украины.

Война перечеркнула планы многим украинским спортсменам, заставив их покинуть разрушенные дома и тренировочные базы. "Спорт не прощает пауз, поэтому наша задача, которую мы на себя взяли – это обеспечить непрерывность тренировок для молодых атлетов даже в самые сложные моменты", – рассказала Александра Новикова, СЕО проекта Olympic Dreams.

На фото: Александра Новикова, Анастасия Чижевская

Сейчас проект охватывает 13 олимпийских видов спорта, проведено 16 международных спортивных кемпов в 7 странах мира, среди которых Япония, Греция, Кипр, Израиль, Испания, Словакия, Австрия.

Как отмечает инициатор и меценат проекта Анатолий Бойко, Olympic Dreams – это возможность для наших детей продолжать тренироваться в лучших и безопасных условиях, оставаясь конкурентоспособными на международной арене.

На фото: Анна Олейник-Корнейко, Анатолий Бойко, Анастасия Чижевская

Сотрудничество с посольствами, международными организациями и спортивными федерациями позволяет воплощать такие амбициозные планы, как тренировочные сборы в Японии, родине дзюдо, которые стали особым опытом для Анастасии Чижевской, участницы проекта.

Чемпионка Кубка Европы по дзюдо, Анастасия, родом из Луганска, она дважды – в 2014 и в 2022 году – была вынуждена эвакуироваться (второй раз – из Гостомеля). Во время войны Настя пережила потерю отца, который погиб, защищая Украину. Благодаря поддержке Olympic Dreams девушка продолжает свою спортивную карьеру и посвящает каждую победу памяти отца.

"Этот проект дал мне веру в себя, возможность тренироваться и достигать высот. Без поддержки команды: Анатолия Бойко, Александры Новиковой и тренеров Александры Старковой и Карена Балаяна я бы не смогла выстоять", – поделилась Анастасия.

На только что прошедшем чемпионате Европы по дзюдо спортсменка завоевала серебряную медаль в командном турнире. Ее выдающийся бросок стал вирусным в соцсетях и получил признание среди лучших дзюдоистов мира.

На фото: Валентина Хамайко, Александра Новикова, Анастасия Чижевская, Александр Попов

На фото: Валентина Хамайко, Александра Новикова, Анастасия Чижевская, Александр Попов

За 2,5 года, в результате выездных тренировок участники проекта Olympic Dreams завоевали свыше 100 наград на международных соревнованиях и более 1000 медалей – на турнирах национального уровня.

"Наши подопечные проекта – это будущие олимпийские чемпионы. Мы работаем, чтобы они имели все возможности достичь своей мечты и принести новые победы Украине", – подытожила Александра Новикова.