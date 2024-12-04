Від мрії до чемпіонства: Olympic Dreams на "Сніданку з 1+1"

Olympic Dreams підтримує українських спортсменів під час війни, забезпечуючи безперервність тренувань та міжнародні успіхи.

Днями в ефірі ранкового телешоу "Сніданок з 1+1" глядачі мали можливість дізнатись про унікальний проєкт Olympic Dreams, що має метою збереження олімпійського резерву України.

Війна перекреслила плани багатьом українським спортсменам, змусивши їх покинути зруйновані домівки й тренувальні бази. "Спорт не пробачає пауз, тому наше завдання, яке ми на себе взяли – це забезпечити безперервність тренувань для молодих атлетів навіть у найскладніші моменти", – розповіла Олександра Новікова, СЕО проєкту Olympic Dreams.

На фото: Олександра Новікова, Анастасія Чижевська

Зараз проєкт охоплює 13 олімпійських видів спорту і вже реалізував 16 міжнародних спортивних кемпів у 7 країнах світу, серед яких Японія, Греція, Кіпр, Ізраїль, Іспанія, Словаччина, Австрія.

Як зазначає ініціатор та меценат проєкту Анатолій Бойко, Olympic Dreams – це можливість для наших дітей продовжувати тренуватися в найкращих та безпечних умовах, залишаючись конкурентоспроможними на міжнародній арені.

На фото: Анна Олійник-Корнійко, Анатолій Бойко, Анастасія Чижевська

Співпраця з посольствами, міжнародними організаціями та спортивними федераціями дозволяє втілювати такі амбітні плани, як тренувальні збори в Японії, батьківщині дзюдо, що стали особливим досвідом для Анастасії Чижевської, учасниці проєкту.

Чемпіонка Кубка Європи з дзюдо, Анастасія, родом із Луганська, вона двічі – у 2014 та у 2022 році – була вимушена евакуюватись (другий раз – з Гостомеля). Під час війни Настя пережила втрату батька, який загинув, захищаючи Україну. Завдяки підтримці Olympic Dreams дівчина продовжує свою спортивну кар’єру та присвячує кожну перемогу пам’яті батька.

"Цей проєкт дав мені віру в себе, можливість тренуватися та досягати висот. Без підтримки команди: Анатолія Бойко, Олександри Новікової та тренерів Олександри Старкової та Карена Балаяна я б не змогла вистояти", – поділилася Анастасія.

На щойно проведеному чемпіонаті Європи з дзюдо спортсменка виборола срібну медаль на командному турнірі. Її видатний кидок став вірусним у соцмережах і отримав визнання серед найкращих дзюдоїстів світу.

На фото: Валентина Хамайко, Олександра Новікова, Анастасія Чижевська, Олександр Попов

За 2,5 роки, за результатами виїзних тренувань учасники проєкту Olympic Dreams вибороли понад 100 нагород на міжнародних змаганнях та понад 1000 медалей – на турнірах національного рівня.

"Наші підопічні проєкту – це майбутні олімпійські чемпіони. Ми працюємо, щоб вони мали всі можливості досягти своєї мрії та приносити нові перемоги Україні", – підсумувала Олександра Новікова.