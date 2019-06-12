Персонал пансионата Life-House получил сертификаты после обучения

Работники частного пансиона для пожилых Life-House прошли обучение в центре ДПО ГУ «Института геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины». Изучив подготовленный для них курс, получили сертификаты «Основы ухода за гражданами пожилого возраста и лицами с инвалидностью».

На курсе, предназначенном для повышения квалификации работников, была предоставлена информация о принципах реализации паллиативной помощи. Преподаватели института геронтологии подробно описали особенности питания, тонкости течения заболеваний и ухода за лицами, достигшими пожилого возраста. Изучая курс, персонал Life-House усовершенствовал знания не только о проведении грамотного ухода за пожилыми. Для сотрудников учреждения была обозначена необходимость обеспечения комфорта, забота о психологическом состоянии пожилых людей.

Персонал периодически повышает уровень своих знаний, проходит новые курсы обучения. Сотрудничество с Институтом геронтологии является одним из приоритетных направлений, позволяющих внедрять на базе пансионата новые подходы к обеспечению ухода за пожилыми людьми. Подробнее на сайте пансионата для пожилых - https://life-house.com.ua/.

Благодаря багажу знаний и практических навыков, соответствующему образованию, сотрудники пансионата Life-House:

Обеспечивают грамотный уход, заботу о физическом и психологическом здоровье пожилых людей. Следят за режимом питания, кормят лежачих и малоподвижных пациентов, неспособных это делать самостоятельно. Контролируют состояние на протяжении дня, прием необходимых лекарств, соблюдение всех рекомендаций доктора. Занимаются ежедневным контролем давления, температуры, если имеется необходимость – уровня глюкозы в крови. Помогают в выполнении гигиенических процедур. Обеспечивают уход за малоподвижными, лежачими пациентами, инвалидами.

Остро возникает необходимость постоянного ухода, если пожилой человек страдает болезнями, требующими постоянного контроля состояния – Альцгеймера, Паркинсона. У сотрудников пансионата для пожилых достаточно знаний и опыта для грамотного ухода за такими больными. В пансионате обеспечивается уход и реабилитация лиц, которые перенесли инфаркт и инсульт, получили серьезные травмы, требующие длительного восстановления. В учреждении предоставляется обширный спектр услуг.

Пансионат частного типа Life-House, которые находится в Киеве, меняет стереотипное мышление, сформировавшееся по поводу таких заведений. Все благодаря персоналу, который постоянно повышает свой уровень знаний и реализует их на практике.