Первый в Восточной Европе Форум Trans4mation: итоги

22 ноября в Киеве состоялся форум Trans4mation – Первый в Восточной Европе форум, посвященный Industry 4.0. В событии приняли участие более 15 экспертов по внедрению технологий Industry 4.0 из Франции, Польши и Украины, представители бизнеса и государственных учреждений. Форум собрал более 400 собственников и топ-менеджеров крупнейших компаний. Участники события обсудили влияние цифровой трансформации на бизнес и возможности роста, которые она предоставляет.

В эпоху Industry 4.0 на первый план выходят технологии как драйвер эффективности.

Поэтому мировые лидеры обращают все больше внимания на цифровую трансформацию.

«Планируемый объем ежегодных инвестиций в Industry 4.0 в Германии составляет € 40 млрд. Дополнительный рост благодаря внедрению Industry 4.0 ожидается на уровне € 150 млрд. В результате использования новых технологий себестоимость производства в США и Германии будет ниже, чем в развивающихся странах», – открыл мероприятие СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Industry 4.0 позволяет создавать более персонифицированную продукцию, сократить время выхода предложения на рынок и в конечном итоге увеличить доходы. «В среднем, 36% клиентов выражают интерес в приобретении индивидуальных товаров или услуг. Каждый пятый клиент согласен доплатить за это 20% стоимости », – рассказал Анджей Солдати, Президент Future Industry Platform, Министерство предпринимательства и технологий (Польша). По его словам, привычная горизонтальная линия доставки ценности клиенту также меняется на «сообщество доставки ценности»: когда несколько людей или компаний объединяют свои уникальные компетенции для создания персонифицированного товара или услуги.

Влияние Industry 4.0 на экономический рост подтверждено международными примерами внедрения цифровой трансформации.

Яник Фурастье, который руководил проектами цифровой трансформации в таких компаниях как Airbus и Bombardier, привел несколько экономических эффектов от внедрения Industry 4.0. «По подсчетам McKinsey, операционные расходы сокращаются на 10-12%, производительность увеличивается на 7-12%, а чистая прибыль растет на 10-15%», – говорит Яник Фурастье.

Одним из ярких примеров существенного изменения технологий и бизнес-модели стал Netflix. «За последние десять лет Netflix изменил свою бизнес-модель даже не раз или два, а три раза», – рассказал участникам форума CEO UNIT.City Доминик Пиоте.

По его словам, Netflix начал как «убийца телевидения», продавая видео на DVD. «Но кто в современном мире смотрит фильмы на DVD? Поэтому, Netflix снова изменил бизнес-модель и начали стриминг видео. А потом Netflix понял, что платит миллионы долларов продюсерам Голливуда, и решил создавать собственные видео», – продолжил Доминик Пиоте. – «В 2019 компания планирует потратить на это $6 млрд. За три года Netflix стал вторым в мире производителем фильмов, после Walt Disney. Ведь, если ты не меняешься, то теряешь контакт со своими клиентами, перестаешь приносить им ценность, и тебя подвинут в сторону те, кто понимают эти потребности».

Успешным практическим кейсом Industry 4.0. поделился член Правления, финансовый директор Interpipe Денис Морозов. В 2014 году компания потеряла свой главный рынок сбыта и была вынуждена полностью изменить бизнес-процессы и общение с клиентами.

«Необходимость вырастить продажи в Европе и США и переход от больших и длинных заказов к производству индивидуальных заказов заставил нас решиться на масштабную трансформацию», – рассказал Денис Морозов.

По его словам, благодаря подходам и технологиям Industry 4.0 продажи в страны Европы выросли на 62%, в США – на 22%. Энергозатраты на производство стали сократилось на 45%, простой автотранспорта снизились втрое. «Без Industry 4.0 конкуренция на международных рынках невозможна», – заверил Денис Морозов.

Процесс масштабной трансформации сейчас проходит и в «Укрнафте». «Единая ERP-система вместо «зоопарка» с более 48-ми отдельных систем дает нам огромный эффект синергии. Мы имеем возможность экономить трудовые ресурсы и унифицировать все бизнес-процессы, которые до этого были разными», – рассказал директор департамента по трансформации бизнеса «Укрнафта» Артур Кравец.

Эксперты-практики на Форуме обсудили и роль государства во внедрении цифровой трансформации. «Industry 4.0 – это не только IoT или AI. Это о реакции на глобальные изменения, именно это формирует новую культуру сотрудничества», – считает генеральный директор отраслевой ассоциации АППАУ Александр Юрчак. По его словам, в Украине насчитывается 76 компаний-инноваторов, треть из которых работает за пределами страны. Для сравнения, в Израиле насчитывается 150 инноваторов, которые сфокусированы на 9-ти основных отраслях. «В Украине нет целевых секторов Industry 4.0, нет спроса на технологии и нет поддержки из госбюджета. Консолидированные требования промышленников к государству могут помочь сдвинуть этот вопрос», – добавил Александр Юрчак.

Государственный сектор также активно использует автоматизацию. «Инновации для государства будут заключаться во взаимном обмена данными, совместной работе с данными и максимальной невмешательстве человеческого фактора в эти процессы. Для нас инновации - это управление данными и быстрое принятие правильных решений», – пояснил Фарид Сафаров. – «Лично для меня инновации – это возможность экономить время, которого всегда так не хватает», – добавил он.

Справка об организаторе Форума:

Компания IT-Enterprise является одним из лидеров рынка решений для цифровой трансформации средних и крупных предприятий. IT-Enterprise выполняет проекты цифровой трансформации для INTERPIPE, FERREXPO, UKRNAFTA, "Ковальская", "ФЭД", CREDIT AGRICOLE BANK, Министерства инфраструктуры Украины, Киевгорстроя и других частных и государственных клиентов.

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