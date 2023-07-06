PIN-UP Ukraine уплатила более 1 млрд гривен в госбюджет за полгода

За первое полугодие 2023 года компания перечислила в государственный бюджет Украины 1,067 млрд гривен налогов.

В сумму налогов вошли все необходимые отчисления, касающиеся отрасли: в первом квартале компания уплатила 524,7 млн гривен и 519,2 млн гривен были перечислены за второй квартал 2023 года. Также PIN-UP оплатила ежегодные 23,4 млн гривен за лицензию на деятельность.

По словам СОО PIN-UP Ukraine Игоря Зотько, своевременная уплата налогов в полном объеме — это прежде всего поддержка экономической устойчивости Украины и обязанность каждого социально ответственного бизнеса, особенно во время войны: "PIN-UP Ukraine является одним из надежных лидеров на рынке гемблинга Украины, который осознает свою ответственность перед государством и гражданами. Мы стремимся стать примером бизнеса, способствующего экономическому развитию страны".

Напомним, с 24 февраля 2022 года PIN-UP также помогает украинцам, которые больше всего в этом нуждаются. На благотворительные и гуманитарные проекты компания направила 71,3 млн гривен. Это более 300 тонн продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости для украинцев, пострадавших от боевых действий. Сейчас компания активно сотрудничает с благотворительным фондом PIN-UP Foundation, который все свои ресурсы направляет на поддержку и развитие Украины.





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