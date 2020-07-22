Пища на пару: в чем лучше готовить?

Здоровое питание в тренде несколько лет. Паровая пища занимает в нем отдельную нишу. Но в чем лучше ее готовить - в пароварке или мультиварке с функцией пароварки?
Об этом знают эксперты интернет-магазина электроники и бытовой техники Stylus.
Несколько режимов пароварки позволяют готовить на всех ее ярусах сразу 3-4 блюда одновременно.
Мультиварка-пароварка - электрическая кастрюля. Для приготовления на пару нужно поместить в емкость решетку с продуктами, долить воды и включить нужный режим.
“Например, мультиварка панасоник имеет много режимов - жарка, тушение, выпечка, медленноварка, пароварка. Ее мощность от 600 до 900 Вт позволяет быстро приготовить и бисквит, и стейк. Пароварка ограничена таймером в 1 час, у мультиварки такого ограничения нет. Хотите готовить на пару жесткие каши типа перловки? Мультиварка доведет их до готовности без вашего участия,” - объяснили специалисты Stylus.
Пароварка готовит сразу несколько блюд, но в единственном доступном ей режиме - паровой обработке продуктов. Несомненные плюсы пароварки в том, что:
Но есть и недостатки:
Определенно приставка “мульти” поднимает рейтинг этого прибора. Он может начать с тушения, а закончить румяной корочкой, нужно лишь настроить программу. Но и мультиварка не безгрешна.
Преимущества мультиварки-пароварки:
Недостатки:
Как видите, у каждого прибора есть свои плюсы и минусы. И, возможно, для кого-то лучшим решением окажутся оба, если позволяет пространство на кухне.