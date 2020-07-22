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22.07.2020, 14:05

Пища на пару: в чем лучше готовить?

Пища на пару: в чем лучше готовить? - Фото

Преимущества и недостатки пароварки и мультиварки. Об этом знают эксперты интернет-магазина электроники и бытовой техники Stylus

Здоровое питание в тренде несколько лет. Паровая пища занимает в нем отдельную нишу. Но в чем лучше ее готовить - в пароварке или мультиварке с функцией пароварки? 

Об этом знают эксперты интернет-магазина электроники и бытовой техники Stylus.

Чем отличается пароварка от мультиварки-пароварки

Несколько режимов пароварки позволяют готовить на всех ее ярусах сразу 3-4 блюда одновременно.

Мультиварка-пароварка - электрическая кастрюля. Для приготовления на пару нужно поместить в емкость решетку с продуктами, долить воды и включить нужный режим.

“Например, мультиварка панасоник имеет много режимов - жарка, тушение, выпечка, медленноварка, пароварка. Ее мощность от 600 до 900 Вт позволяет быстро приготовить и бисквит, и стейк. Пароварка ограничена таймером в 1 час, у мультиварки такого ограничения нет. Хотите готовить на пару жесткие каши типа перловки? Мультиварка доведет их до готовности без вашего участия,” - объяснили специалисты Stylus.

Преимущества и недостатки пароварки

Пароварка готовит сразу несколько блюд, но в единственном доступном ей режиме - паровой обработке продуктов. Несомненные плюсы пароварки в том, что:

  • продукты можно готовить в несколько рядов, не смешивая;
  • пар распределяется равномерно на всех ярусах;
  • вода равномерно испаряется на протяжении всего времени готовки;
  • умеет размораживать продукты.

Но есть и недостатки:

  • требует больше места для сушки и хранения контейнеров;
  • еда получается пресной;
  • приготовление занимает больше времени, чем на плите или в мультиварке.

Плюсы и минусы мультиварки-пароварки

Определенно приставка “мульти” поднимает рейтинг этого прибора. Он может начать с тушения, а закончить румяной корочкой, нужно лишь настроить программу. Но и мультиварка не безгрешна.

Преимущества мультиварки-пароварки:

  • много разных программ для сотни блюд;
  • выпекает, тушит, варит, жарит, парит, медленноварка, скороварка, разморозка - и сочетания функций в одной программе тоже предусмотрено;
  • быстро готовит, герметично закрыта и ускоряет приготовление продуктов;
  • можно разогревать и делать йогурт (функция низкого тепла);
  • занимает меньше места, чем пароварка с ее ярусами.

Недостатки:

  • несъемная чаша;
  • готовит только одно блюдо за раз;
  • объем в среднем 4 л.

Как видите, у каждого прибора есть свои плюсы и минусы. И, возможно, для кого-то лучшим решением окажутся оба, если позволяет пространство на кухне.

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Теги: Stylus, мультиварка, пароварка
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