"Пивденный West Bridge": ключ к европейским рынкам для украинского бизнеса

Украинский бизнес активно ищет возможности расширения на рынках ЕС, поскольку переживает сокращение внутреннего спроса и испытывает повышенные военные риски. В условиях, когда украинские компании сталкиваются с необходимостью обеспечения оборотного капитала и приобретения активов на новых рынках, становится проблемой получение дополнительного финансирования. В этот непростой момент стабильный банк "Пивденный" (третий по активам в Украине с частным капиталом) совместно с латвийским Regionala investiciju banka (RIB) представил инновационную программу поддержки — West Bridge.

Участники инициативы

История банка началась в 1993 году, когда акционеры банка Пивденный — Юрий Родин и Марк Беккер — создали финансовое учреждение с приватным украинским капиталом. Сегодня банк является одним из самых стабильных и надежных, на протяжении 30 лет предоставляя финансовую поддержку среднему и крупному бизнесу в Украине.

Другим участником программы West Bridge является RIB — один из 10 крупнейших банков Латвии, занимающийся финансированием бизнес-проектов. Компания в течение 16 лет является дочерним подразделением "Пивденного", обеспечивая уникальное стратегическое партнерство.

Преимущества программы "Пивденный West Bridge"

Лимит на компанию: до 7 млн евро.

Эффективная ставка: от 5% годовых.

Максимальный срок кредитования: до 15 лет.

Более детально познакомиться с инициативой предлагаем на сайте bank.com.ua.

Программа реализована следующим образом: банк "Пивденный" проводит оценку бизнеса в Украине, анализируя текущие показатели клиента и стратегии его развития. Затем проводится первичная экспертиза инвестиционных планов предпринимателя в Европе. Полученные данные интегрируются, придавая бизнесу новый, более масштабный облик.

В случае привлекательности новой концепции начинается структурирование проекта, который передается на анализ и обработку команде RIB. Финансисты банка детально изучают документы, проводят юридический анализ, оценку обеспечения и комплаенс-процедуры.

Особенностью этого партнерства является не только финансовая поддержка, но и глубокое погружение в специфику отраслей клиентов. Банк "Пивденный" отдает предпочтение сложным и высокотехнологичным проектам, что отличает его от других коммерческих структур.

"Пивденный", акционерами которого являются Юрий Родин (Одесса) и Марк Беккер, вместе с RIB уже реализовали несколько проектов. Одним из примеров является успешная сделка "Биосферы", которая приобрела европейский актив — австрийскую торговую марку Alufix и завод в Румынии. Этот шаг позволил компании успешно реализовать проект в условиях военных действий и ограничений, связанных с пандемией.