"Південний West Bridge": ключ до європейських ринків для українського бізнесу

Український бізнес активно шукає можливості розширення на ринках ЄС, оскільки переживає скорочення внутрішнього попиту та зазнає підвищених військових ризиків. В умовах, коли українські компанії стикаються із необхідністю забезпечення оборотного капіталу та придбання активів на нових ринках, стає проблемою отримання додаткового фінансування. У цей непростий момент стабільний банк "Південний" (третій за активами в Україні із приватним капіталом) спільно з латвійським Regionala investiciju banka (RIB) представив інноваційну програму підтримки – West Bridge.

Учасники ініціативи

Історія банку розпочалася 1993 року, коли акціонери банку Південний — Юрій Родін та Марк Беккер — створили фінансову установу з приватним українським капіталом. Сьогодні банк є одним із найстабільніших і найнадійніших, протягом 30 років надаючи фінансову підтримку середньому та великому бізнесу в Україні.

Іншим учасником програми West Bridge є RIB — один із 10 найбільших банків Латвії, який займається фінансуванням бізнес-проєктів. Компанія протягом 16 років є дочірнім підрозділом Південного, забезпечуючи унікальне стратегічне партнерство.

Переваги програми "Південний West Bridge"

Ліміт на компанію: до 7 млн. євро.

Ефективна ставка: 5% річних.

Максимальний термін: до 15 років.

Більш детально познайомитись з ініціативою пропонуємо на сайті bank.com.ua.

Програму реалізовано так: банк "Південний" проводить оцінку бізнесу в Україні, аналізуючи поточні показники клієнта та стратегії його розвитку. Потім проводиться первинна експертиза інвестиційних планів підприємця у Європі. Отримані дані інтегруються, надаючи бізнесу нового, більш масштабного вигляду.

У разі привабливості нової концепції починається структурування проєкту, що передається на аналіз та обробку команді RIB. Фінансисти банку детально вивчають документи, проводять юридичний аналіз, оцінку забезпечення та комплаєнс-процедури.

Особливістю цього партнерства є не лише фінансова підтримка, а й глибоке занурення у специфіку галузей клієнтів. Банк "Південний" віддає перевагу складним та високотехнологічним проєктам, що відрізняє його від інших комерційних структур.

"Південний", акціонерами якого є Юрій Родін (Одеса) та Марк Беккер, разом із RIB вже реалізували кілька проектів. Одним із прикладів є успішна угода "Біосфери", яка придбала європейський актив — австрійську торгову марку Alufix та завод у Румунії. Цей крок дозволив компанії успішно реалізувати проект в умовах воєнних дій та обмежень, пов'язаних із пандемією.