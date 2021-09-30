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30.09.2021, 13:00

Площадка УУБ приглашает к э-аукционам по продаже и аренде земли на Прозорро. Sale

Цей матеріал також доступний українською
Площадка УУБ приглашает к э-аукционам по продаже и аренде земли на Прозорро. Sale - Фото

22 сентября 2021 Кабинет Министров Украины принял Постановление №1013 "Некоторые вопросы подготовки к проведению и проведения земельных торгов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса)". Им предусмотрено, что администратором электронной торговой системы по продаже и аренде земельных участков становится ГП "Прозорро.Продажи".

"Это последний документ, на который мы ждали для полноценного запуска рынка земли. Постановление Кабмина теперь четко регулирует, что электронные аукционы по продаже земельных участков будут проходить на Прозорро.Продажи, а также предусматривает все нюансы работы как электронных площадок, так и организаторов и потенциальных покупателей и арендаторов. В общем, земельные торги мало чем будут отличаться от привычных нам аукционов, например, с малой приватизации. Поэтому уверенно заявляем, что электронная площадка ООО "Украинская универсальная биржа" готова к работе с земельными аукционами. Уже через несколько дней мы ожидаем, что появятся первые как организаторы, так и участники", – рассказывает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Как организаторы, так и потенциальные покупатели и арендаторы земельных участков в системе "Прозорро.Продажи" будут работать через личные кабинеты, которые будут создавать путем регистрации на электронных площадках. Через них они будут загружать все необходимые документы, участники задавать вопросы по лотам, а организаторы – отвечать, потенциальные покупатели и арендаторы подавать ценовые предложения и принимать участие в самом аукционе, подписывать протоколы торгов и тому подобное.

"Приглашаем уже сейчас к консультациям как агропроизводителей, так и представителей органов местного самоуправления, отвечающих за проведение земельных торгов. А для тех, кто желает не пропустить интересные лоты с наделами, рекомендую подписаться на рассылку в разделе "Земельные участки" в мобильном приложении Вайбер или Телеграмм", – информирует Сергей Гладкий.

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Теги: УУБ, Прозорро. Sale
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