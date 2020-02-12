Почему стоит посетить FinAdTech 2020

Finadtech — конференция для ведущих вебмастеров и рекламодателей в области финансовой лидогенерации и финтех. Мы с успехом провели уже 6 мероприятий в различных странах Европы: Испании, России, Эстонии, Польше и Украине. Наши конференции готовы представить Вам самые современные тенденции рынка, а также раскрыть инсайды от ведущих экспертов лидогенерации и партнерского маркетинга. Организатор конференций FinAdTech – крупнейшая в России и СНГ финансовая партнерская сеть Leadgid

Почему стоит посетить FinAdTech Kyiv 2020?

- международная конференция проходит несколько раз в год в столицах крупных европейских рынков на лучших площадках: Hyatt, Four Seasons, Hilton, Intercontinental

- собирает ведущих представителей финансовой сферы: банки, МФО, финтех-компании, крупных вебмастеров и перспективные стартапы.

- ведущие мировые бренды: Google, Yandex, Facebook, ID Finance, PWC, CreamFinance, Loando, Financer, Multilogin, Nethone и другие.

- формат конференции предусматривает насыщенную программу выступлений и круглых столов, нетворкинг у стендов компаний-экспонентов, а также зажигательную afterparty

- программный комитет тщательно отбирает доклады, учитывая современные тенденции рынка финансов и запросы наших участников, чтобы максимально охватить самые волнующие и актуальные темы

09:30 - 10.00 КОФЕБРЕЙК 10.00 - 13.00 ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ, ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В МИРЕ И В УКРАИНЕ Каким будет финансовый маркетинг? Мировые тенденции и обзор глобального рынка от экспертов. Тренды и прогнозы Fintech в Украине. 13.00 - 14.00 ОБЕД 14.00 - 16.00 НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ФИНАНСОВ Какие стратегии продвижения финансовых продуктов выбирают сегодняшние ключевые игроки рынка? Какие инструменты будут востребованы? Кейсы и доклады от участников рынка. 16:00 - 16:30 КОФЕБРЕЙК 16:30 - 18:30 РАЗБОР ЛУЧШИХ КЕЙСОВ И ПРАКТИК Реальные кейсы по привлечению трафика на финансовые продукты от лидеров рынка. Новые инструменты и подходы. 20:00 - 23.00 ВЕЧЕРИНКА

Finadtech – это непрерывные возможности для нетворкинга. Обсудить важные рабочие вопросы, заключить сделку, найти новых партнеров можно на preparty, во время перерывов на кофе-брейки и обед, у стендов компаний-экспонентов, а также на afterparty.

Конференция Finadtech славится своими крутыми afterparty all inclusive. Это отличная возможность для нетворкинга в комфортной расслабляющей атмосфере. Мы уделяем особое внимание организации вечеринок, выбору алкогольных напитков и закусок. Наши afterparty всегда проходят в самых популярных столичных клубах со стильным интерьером и приятной атмосферой. Комфортные зоны для отдыха, безлимитный бар и, конечно, самые актуальные сеты от модных диджеев - все это всегда ждет вас на afterparty Finadtech.