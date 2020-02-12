Почему стоит посетить FinAdTech 2020

Finadtech — конференция для ведущих вебмастеров и рекламодателей в области финансовой лидогенерации и финтех. Мы с успехом провели уже 6 мероприятий в различных странах Европы: Испании, России, Эстонии, Польше и Украине. Наши конференции готовы представить Вам самые современные тенденции рынка, а также раскрыть инсайды от ведущих экспертов лидогенерации и партнерского маркетинга. Организатор конференций FinAdTech – крупнейшая в России и СНГ финансовая партнерская сеть Leadgid
Почему стоит посетить FinAdTech Kyiv 2020?
- международная конференция проходит несколько раз в год в столицах крупных европейских рынков на лучших площадках: Hyatt, Four Seasons, Hilton, Intercontinental
- собирает ведущих представителей финансовой сферы: банки, МФО, финтех-компании, крупных вебмастеров и перспективные стартапы.
- ведущие мировые бренды: Google, Yandex, Facebook, ID Finance, PWC, CreamFinance, Loando, Financer, Multilogin, Nethone и другие.
- формат конференции предусматривает насыщенную программу выступлений и круглых столов, нетворкинг у стендов компаний-экспонентов, а также зажигательную afterparty
- программный комитет тщательно отбирает доклады, учитывая современные тенденции рынка финансов и запросы наших участников, чтобы максимально охватить самые волнующие и актуальные темы
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09:30 - 10.00
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КОФЕБРЕЙК
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10.00 - 13.00
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ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ, ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В МИРЕ И В УКРАИНЕ
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Каким будет финансовый маркетинг?
Мировые тенденции и обзор глобального рынка от экспертов. Тренды и прогнозы Fintech в Украине.
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13.00 - 14.00
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ОБЕД
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14.00 - 16.00
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НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ФИНАНСОВ
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Какие стратегии продвижения финансовых продуктов выбирают сегодняшние ключевые игроки рынка?
Какие инструменты будут востребованы? Кейсы и доклады от участников рынка.
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16:00 - 16:30
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КОФЕБРЕЙК
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16:30 - 18:30
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РАЗБОР ЛУЧШИХ КЕЙСОВ И ПРАКТИК
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Реальные кейсы по привлечению трафика на финансовые продукты от лидеров рынка. Новые инструменты и подходы.
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20:00 - 23.00
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ВЕЧЕРИНКА
Finadtech – это непрерывные возможности для нетворкинга. Обсудить важные рабочие вопросы, заключить сделку, найти новых партнеров можно на preparty, во время перерывов на кофе-брейки и обед, у стендов компаний-экспонентов, а также на afterparty.
Конференция Finadtech славится своими крутыми afterparty all inclusive. Это отличная возможность для нетворкинга в комфортной расслабляющей атмосфере. Мы уделяем особое внимание организации вечеринок, выбору алкогольных напитков и закусок. Наши afterparty всегда проходят в самых популярных столичных клубах со стильным интерьером и приятной атмосферой. Комфортные зоны для отдыха, безлимитный бар и, конечно, самые актуальные сеты от модных диджеев - все это всегда ждет вас на afterparty Finadtech.