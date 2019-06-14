Подведены итоги AI Conference Kyiv 2019

На мероприятии выступали представители Vodafone Ukraine, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, ПУМБ, iHub, Homsters, SMART business, IoT Hub, «Планета Кино», LITSLINK, SAP Ukraine и многие другие эксперты. Они объяснили, почему и кому важно внедрять ИИ-решения в процессы компании уже сейчас.

Почему важно персонализировать бизнес

Александр Краковецкий (DevRain) уверен, что ИИ может дать бизнесу конкурентное преимущество.

«Хорошая новость – сегодня уровень адаптации ИИ в компаниях достаточно низкий. Если вы задумываетесь заходить в эту сферу – сейчас удачное время. Есть основания предполагать, что через несколько лет каждая организация будет или data-компанией, или компанией с искусственным интеллектом. Если у вас не будет этого компонента – вы проиграете конкуренцию», – утверждает Александр.

Андрей Бурлуцкий (SMART business) объяснил, как управлять клиентским опытом и сегментировать рынок по поведенческим признакам с помощью нейросетей. Спикер рассказал об опыте ритейлеров «Цитрус» и «Червоний маркет», которые благодаря AI-решениям смогли улучшить свои бизнес-показатели.

«Сегодня любая компания может позволить себе решения на основе ИИ. Главное, чтобы она собирала и хранила данные и работала с системами IRP, CRM или Exel. В настоящее время применять ИИ везде еще нельзя, но уже слишком поздно не использовать его совсем», – отметил эксперт.

Кейс от Vodafone: как узнать, чего хочет клиент еще до того, как он зайдет в магазин

Высокий интерес аудитории вызвало выступление представителей компании Сергея Бориславского и Николая Тракнова – представителей компании «Vodafone Украина». Спикеры рассказали о сервисе Vodafone, который помогает рекламодателям точнее таргетировать аудиторию посетителей развлекательных центров.

«В крупных торговых центрах все магазины борются за поток людей, которые через них проходят. Мы научились определять, что интересует покупателя в момент, когда он переступил порог ТЦ. Затем мы можем сделать человеку уникальное предложение, которое, вероятнее всего, его заинтересует: например, 20% скидки на новую коллекцию», – объяснил Сергей.

Разбор кейсов от гостей конференции в реальном времени

Также на конференции состоялся круглый стол «Рецепты гармоничного развития бизнеса с применением AI, машинного обучения, IoT, автоматизации». В дискуссии приняли участие представители компаний METRO Cash & Carry Ukraine, SAP Ukraine, IoT Hub, LITSLINK, iHub. Модератором выступил техкомьюнити-билдер Стас Петрив.

Эксперты поговорили про особенности эффективного развития бизнеса с применением автоматизации, искусственного интеллекта, машинного обучения и Интернета вещей. Также обсуждались возможности автоматизации, необходимость индивидуального образования в сфере и почему важно получать опыт за рубежом и стимулировать бизнес к внедрению AI-технологий.

Есть ли польза от искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса?

Эксперты AI Conference Kyiv уверены, что есть.

Роман Кравченко (IoT Hub) отметил, что при внедрении ИИ-решений у малого и среднего бизнеса к тому же есть преимущество – такие компании могут быстро испытать абсолютно разные инструменты и затем выбрать подходящий. В крупных же корпорациях на согласование и внедрение одной такой разработки может уйти очень много времени.

Партнёрами мероприятия выступили:

портал для поиска работы Work.ua;

издание «Минфин»;

издательство «Наш формат».

Следующая конференция AI Conference Kyiv состоится в 2020 году, а до этого можно посетить другие ивенты Smile-Expo. Узнать об актуальных мероприятиях, которые проводит компания, можно на сайте >>> smileexpo.ru.