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25.10.2021, 08:00

Понинковская картонно-бумажная фабрика полностью переоснастила очистные сооружения

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Понинковская картонно-бумажная фабрика полностью переоснастила очистные сооружения - Фото

Руководство Понинковской картонно-бумажной фабрики завершило техническое переоснащение очистных сооружений согласно сроков. Об этом заявил первый заместитель председателя Новоград-Волынской районной государственной администрации Иван Туровский в комментарии телеканалу СТБ.

"Сегоднячрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа, для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения было выполнено. Они сдержали слово и построили",заявил Иван Туровский.

 

Понинковская картонно-бумажная фабрика полностью переоснастила очистные сооружения

Как рассказал генеральный директор Понинковской картонно-бумажной фабрики Руслан Сава, предприятие усиленно работало для того, чтобы завершить реализацию проекта согласно графику, а регион был уверен в своем экологическом будущем.

"Сегодня мы присутствуем на очистных сооружениях Понинковской картонно-бумажной фабрики. Кроме фабрики, здесь также сбрасывают стоки все предприятия и жилой сектор поселка Понинка. Мы прошли долгий, но необходимый путь для того, чтобы эти очистные переоснастить. Собственное финансирование, активная позиция небезразличных граждан, специалистов, принимавших участие в первом этапе технического переоснащения очистных сооружений помогли полностью выполнить эту работу.,и, слава Богу, у нас все получилось! Надеемся, что это поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе и все будет хорошо",отметил Руслан Сава.

 

Понинковская картонно-бумажная фабрика полностью переоснастила очистные сооружения

Напомним, масштабные работы по техническому переоснащению очистных сооружений стоили Понинковской картонно-бумажной фабрике 29 миллионов гривен и заняли более года. Однако руководство отмечает, что считает такую ​​инвестицию необходимой для улучшения экологического состояния региона. Кроме того, Понинковская картонно-бумажная фабрика известна тем, что является одним из крупнейших отечественных предприятий, работающим на вторичном сырье, и занимается утилизацией отходов бумаги. В среднем предприятие перерабатывает 96 000 тонн макулатуры в год.

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Теги: Понинковская картонно-бумажная фабрика
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