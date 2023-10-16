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16.10.2023, 12:50

Популярные мужские духи – топ-5 ароматов в рейтинге 2023-2024

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Популярные мужские духи – топ-5 ароматов в рейтинге 2023-2024 - Фото

Новинки и проверенные временем парфюмы для мужчин, которые точно стоит купить для своей ароматной коллекции или в подарок.

Произвести хорошее первое впечатление без слов просто — достаточно хорошо пахнуть, и стойкие популярные мужские духи помогают выполнить эту миссию. В новых топ-рейтингах преобладают древесные, кожаные, фужерные ароматы. Среди них есть идеальные парфюмы для тех, кто работает в офисе с утра до позднего вечера и для тех, мечтает покорить девушку на первом свидании.

Парфюмерные ноты для разных сезонов

Начальные верхние ноты слышны лишь первые минуты. Поэтому выбирать популярные мужские духи офлайн или интернет-магазине Makeup стоит по средним сердечным аккордам. Их называют сердцем композиции и они звучат 2–3 часа. Конечные базовые ноты проявляются вместе со средними в шлейфе и набирают интенсивность в течение двух часов, после чего начинают ослабевать.

Как выбрать парфюм онлайн по нотам для любого сезона:

  • Кожа и уд утяжеляют ароматный букет — созданы для прохладной погоды.

  • Водные, озоновые аккорды транслируют чистоту, свежесть, море. Самая известная синтетическая нота в этой категории — калон.

  • Цитрусовые в популярных мужских духах — апельсин, лимон, лайм, бергамот, нероли, грейпфрут и др. — прекрасны в любое время года. Они освежают, заряжают энергией, поднимают настроение.

  • Чайные ноты звучат оригинально и придают древесный или зеленый оттенок, в зависимости от используемых листьев.

  • Мускус похож на запах детской кожи, черного кофе, чистоты. Он повышает стойкость букета, придает ему чувственность, тепло. Без него сложно представить топ мужских ароматов 2023 — он входит в состав лучших новинок.

Понимание основных нот меняет подход к покупке и помогает узнать, тяготеете вы к насыщенным мускусам или к чему-то легкому, цитрусовому. Если опыт в парфюмерии скромный и от одной идеи купить парфюм онлайн бросает в дрожь, не стоит переживать — лучшие популярные мужские духи можно заказать без затеста онлайн.

Мужской парфюм топ-5 — от вечной классики до новых фаворитов

  • Chanel Bleu de Chanel — сочетание силы и элегантности. Утонченный шедевр объединяет бодрящую цедру грейпфрута и сухой кедр. Сандаловое дерево придает ему теплый чувственный шлейф.

  • Calvin Klein One — классика парфюмерии. Смелый, универсальный, культовый аромат представляет гармоничную смесь бергамота, лимона и мандарина. Базовые ноты амбры и мускуса обеспечивают ему стойкость в течение дня, а мускатный орех, кардамон, фиалка, зеленый чай и роза придают пряные цветочные акценты. Он не имеет гендерной привязки, поэтому часто попадает как в рейтинги популярных мужских духов, так и женских.

  • Tom Ford Oud Wood — благородный стойкий аромат, основанный на древесине уда. Один из самых ценных и дорогих ингредиентов удачно сочетается с кардамоном, сандалом и ветивером. Бобы тонка и амбра делают его еще более уютным, согревающим.

  • Le Labo Vetiver 46 — древесная унисекс композиция с аккордами ладана. Смолисто-дымный, сухой, сладко-ореховый терпкий коктейль звучит уникально. Он основан на сливочном ветивере, который похож на свежескошенную траву и сопровождается землистыми, цитрусовыми тонами.

  • Dior Sauvage — свежая пряная композиция, вдохновленная дикими и суровыми западными пейзажами, солнцем пустыни. В нем много перца, украшенного ветивером, пачули, кедром, лабданумом и амброксаном.

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Теги: мужские духи
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