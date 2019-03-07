Представители бьюти-индустрии Украины объединились

Созданный профильными ассоциациями и организациями Совет экспертов эстетической медицины Украины обозначил проблемы бьюти-индустрии и представил основные направления развития во время пресс-конференции в Союзе журналистов.

По словам спикеров, организация призвана объединить существующие ассоциации и специалистов для создания экспертной платформы. Одна из важных задач - усовершенствование правовой регламентации деятельности на рынке услуг медицинской косметологии Украины, внедрение клинических протоколов, основанных на данных доказательной медицины. Немаловажным является и защита прав и законных интересов медицинских работников в эстетической медицине.

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Врач дерматокосметолог Андрей Петрович отметил, что создание объединения необходимо, прежде всего, для того, чтобы на рынке не создавать хаоса, не доводить ситуацию до кризиса. По его словам, перед Советом будут стоять задачи, касающиеся специализации в сфере бьюти-индустрии, а также регламентации деятельности. «Мы объединяемся не для того, чтобы получить определенный статус, а для решения конкретных задач», - подчеркнул он.

В свою очередь, глава Ассоциации лазерной медицины Егор Колодченко акцентировал внимание на том, что рынок существует лишь де-факто. Соответственно, работники индустрии не имеют правовых механизмов для решения вопросов контрафакта, некачественного медицинского оборудования, недобросовестной конкуренции.

Проблема еще состоит в том, что как медицинские работники, так специализированные учреждения не классифицированы в системе здравоохранения. «Нужно начать вырабатывать правила, которые необходимы всем без исключения», - сказал он, указав на необходимость и юридической поддержки в этом вопросе.

Кроме того, глава Ассоциации эстетической гинекологии и андрологии Владлена Аверина заметила, что теневой рынок сегодня работает безнаказанно, пресекать незаконную деятельность которого должны контролирующие органы. «А мы должны стимулировать их к этим действиям, и тем самым защищать рынок», - подчеркнула она.

Адвокат, партнер Киевского медико-правового кластера Радмила Гревцова рассказала о правовых вопросах, необходимость решения которых давно назрела. «В Украине очень мощная пластическая хирургия. Но до недавнего времени не было даже такой медицинской профессии, как пластический хирург», - сказала она.

Адвокат напомнила, что лишь недавно профессия пластического хирурга была внесена в соответствующую классификацию приказом Министерства экономического развития и торговли. «Это только первый шаг. Крайне необходимы дальнейшие шаги в этом направлении», - сказала Радмила Гревцова.

Она отметила, что важно решить вопрос недобросовестной конкуренции. «Медицинские вмешательства в сфере эстетической медицины очень часто проводят лица, которые не имеют медицинского образования», - отметила она. Унификация медицинских протоколов – также на повестке дня.

Все более актуальным становится правовое обеспечение работающих в индустрии медиков, о чем свидетельствуют судебные разбирательства. «Думаю, одной из важных задач этого Совета, этого общественного Союза станет как раз содействие защите прав ее членов, сообщества в целом в сфере эстетической медицины», - сказала адвокат.

«Я уверен, что если мы ничего не будем предпринимать, то вал исков со стороны пациентов просто обрушится на нас. И мы будем не защищены», - предупредил пластический хирург Дмитрий Слоссер.

Он добавил, что по данным МОЗ в Украине насчитывается более 60-ти ассоциаций в сфере бьюти-индустрии. Пока что в Союз вошли только передовые из них. Однако двери организации открыты для всех. Он выразил уверенность, что Союз будет расширяться.

Андрей Петрович подчеркнул, что важно не количество членов объединения, а решение поставленных задач. «Принципиально важным является результат. Ведь Совет создан для того, чтобы развивать рынок эстетической медицины и пластической хирургии», - подытожил он.

В завершение участники пресс-конференции призвали представителей индустрии присоединяться к объединению, чтобы выйти на новый качественный уровень развития индустрии в Украине и защитить свои права.