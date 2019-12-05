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05.12.2019, 14:44

Представлена бесплатная CRM для бизнеса

Представлена бесплатная CRM для бизнеса - Фото

Сервис облачной телефонии Zadarma представил бесплатную CRM-систему полностью интегрированную с многофункциональной облачной АТС

ZCRM - CRM-система, которая полностью интегрирована с бесплатной виртуальной АТС Zadarma. 

"Все как и прежде - мы продолжаем расширять витрину услуг бесплатными продуктами, которые напрямую связаны с телефонией. Никуда не уходим от нашей философии - клиенты должны платить только за услуги связи - в нашем случае за исходящие звонки и за аренду виртуальных номеров. Коллтрекинг, виджеты для сайта, а теперь и CRM - пользователи получают абсолютно бесплатно без всяких лишних звездочек. 

ZCRM полностью интегрирована с нашей облачной АТС и станет отличным решением для сегментов малого и среднего бизнеса. Проодолжаем развивать продукт и верим, что будем конкурировать и на этом отдельном рынке, ведь у нас есть сразу все - и телефония, и сама система работы с клиентами, и главное цена, точнее ее отсутствие”, - рассказывают представители облачного сервиса. 

Основные возможности ZCRM:

  • Звонки клиентам из браузера в один клик через встроенный WEB-телефон;
  • Совместная работа 50+ сотрудников;
  • Автоматическое создание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров и исходящих звонках на новые номера;
  • Автоматическое направление звонков на ответственного сотрудника;
  • Экспорт и импорт базы клиентов из других CRM или таблиц;
  • Отображение в карточке клиента всей истории взаимодействия с клиентом - записи звонков, заметки, документы;
  • Удобное отображение текущих задач: канбан, списком или в календаре.

Ранее телефония Zadarma представила тарифные пакеты АТС для звонков внутри Украины. В тарифные пакеты входят исходящие минуты и виртуальные номера. 

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Теги: ZCRM﻿
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