Представлена бесплатная CRM для бизнеса

ZCRM - CRM-система, которая полностью интегрирована с бесплатной виртуальной АТС Zadarma.

"Все как и прежде - мы продолжаем расширять витрину услуг бесплатными продуктами, которые напрямую связаны с телефонией. Никуда не уходим от нашей философии - клиенты должны платить только за услуги связи - в нашем случае за исходящие звонки и за аренду виртуальных номеров. Коллтрекинг, виджеты для сайта, а теперь и CRM - пользователи получают абсолютно бесплатно без всяких лишних звездочек.

ZCRM полностью интегрирована с нашей облачной АТС и станет отличным решением для сегментов малого и среднего бизнеса. Проодолжаем развивать продукт и верим, что будем конкурировать и на этом отдельном рынке, ведь у нас есть сразу все - и телефония, и сама система работы с клиентами, и главное цена, точнее ее отсутствие”, - рассказывают представители облачного сервиса.

Основные возможности ZCRM:

Звонки клиентам из браузера в один клик через встроенный WEB-телефон;

Совместная работа 50+ сотрудников;

Автоматическое создание лидов при входящих звонках с неизвестных номеров и исходящих звонках на новые номера;

Автоматическое направление звонков на ответственного сотрудника;

Экспорт и импорт базы клиентов из других CRM или таблиц;

Отображение в карточке клиента всей истории взаимодействия с клиентом - записи звонков, заметки, документы;

Удобное отображение текущих задач: канбан, списком или в календаре.

Ранее телефония Zadarma представила тарифные пакеты АТС для звонков внутри Украины. В тарифные пакеты входят исходящие минуты и виртуальные номера.