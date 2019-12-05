Представлена бесплатная CRM для бизнеса

ZCRM - CRM-система, которая полностью интегрирована с бесплатной виртуальной АТС Zadarma.
"Все как и прежде - мы продолжаем расширять витрину услуг бесплатными продуктами, которые напрямую связаны с телефонией. Никуда не уходим от нашей философии - клиенты должны платить только за услуги связи - в нашем случае за исходящие звонки и за аренду виртуальных номеров. Коллтрекинг, виджеты для сайта, а теперь и CRM - пользователи получают абсолютно бесплатно без всяких лишних звездочек.
ZCRM полностью интегрирована с нашей облачной АТС и станет отличным решением для сегментов малого и среднего бизнеса. Проодолжаем развивать продукт и верим, что будем конкурировать и на этом отдельном рынке, ведь у нас есть сразу все - и телефония, и сама система работы с клиентами, и главное цена, точнее ее отсутствие”, - рассказывают представители облачного сервиса.
Основные возможности ZCRM:
Ранее телефония Zadarma представила тарифные пакеты АТС для звонков внутри Украины. В тарифные пакеты входят исходящие минуты и виртуальные номера.