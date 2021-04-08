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08.04.2021, 11:40

Преимущества кондиционеров Neoclima

Преимущества кондиционеров Neoclima - Фото

Разберемся в предложенных на рынке моделях, преимуществах и недостатках каждого вида климатических устройств

Каждый человек, озадаченный дорогостоящей покупкой, стремится получить наибольшее количество информации, чтобы не потерять деньги. Поэтому, имея намерение приобрести кондиционер, мы стараемся разобраться в предложенных на рынке моделях, преимуществах и недостатках каждого вида климатических устройств. 

Почему выбирают кондиционеры этого бренда

В настоящее время в Украине представлено довольно много видов охлаждающей техники различных производителей. Одними из популярных агрегатов, приобретаемых в нашей стране, являются кондиционеры Neoclima. Эта компания зашла на украинский рынок в 2007 году. Ее специализация – производство и продажа различных видов климатических аппаратов от сплит-систем до промышленных охлаждающих устройств.  

Привлекательными для покупателей кондиционеры neoclima стали из-за доступной стоимости и, в то же время, высокого качества. Поэтому все чаще можно увидеть именно их в условиях домашнего или офисного пространства. Рассмотрим причины, по которым покупатели отдают предпочтение климатическим устройствам этой торговой марки.

  1. Широкий модельный ряд, основными из которых являются Alaska, аппараты, имеющие высокую энергоэффективность и способные работать при минусовых температурах; Artclima, агрегаты отличаются бесшумностью работы, нестандартным дизайном и малым потреблением электричества; Neola new, техника, оснащенная базовыми функциями и отличающаяся низкой стоимостью.
  2. Надежность. Кондиционеры neoclima имеют гарантию 24 месяца, что свидетельствует об уверенности производителя в хорошем качестве своего товара.
  3. Дифференциация цены. Стоимость климатической техники бренда стартует от 6,5 тысяч, что делает его приобретение доступным людям с разным уровнем доходов.

Достоинства и положительные стороны климатических устройств

Изучая информацию про кондиционеры neoclima, можно сделать вывод, что они обладают рядом достоинств и преимуществ перед подобными товарами других торговых марок:

  • тихая работа и сниженное энергопотребление;
  • наличие различных режимов;
  • возможность функционировать при отрицательной температуре воздуха;
  • наличие функции самоочистки;
  • существование смарт-системы, что позволяет управлять им через беспроводную сеть;
  • вариативность цены – наличие недорогих моделей с базовыми функциями и вип-устройств, способных вписаться в любой интерьер;
  • специализация компании-производителя на выпуске климатических устройств различных видов;
  • официальный представитель бренда на территории Украины.

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Теги: кондиционер, Neoclima
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