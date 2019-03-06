Преимущества корпоративных подарков от BlankNote

Ведущий производитель корпоративных подарков

Совсем недавно перед нами стал вопрос выбора корпоративных подарков. Мы подбирали качественный и практичный презент деловым партнерам, который бы стал приятным напоминанием о бренде.

Реклама

Поиск был не из простых. Нам требовалось не шаблонное, а оригинальное решение. Обратились за помощью в мастерскую BlankNote, которая занимается изготовлением изделий из кожи и бумаги. Почему именно к ним?

Было важно найти опытного и надежного исполнителя. Перед заказом мы навели справки про опыт работы и изучили отзывы клиентов украинского производителя.

Компания BlankNote работает с 2011 года, за это время они сделали более 500 изделий на заказ для разных компаний. В арсенале мастерской корпоративные подарки для: Rehau, Volvo, HP, Креди Агриколь Банк, General Electric и других крупных фирм. Такой внушительный опыт и хорошие отзывы о работе мастерской указывали на надежность компании.

Индивидуальная разработка

Вторым решающим критерием, влияющим на наш выбор, стал широкий ассортимент. А также возможность увидеть и оценить качество предлагаемых изделий в шоу-руме, который находиться в центре Киева на Пушкинской 8а.

Там нам предложили огромное количество различных вариантов: обложки для документов, софт-буки, брелоки, кошельки, картхолдеры, монетницы, тревел-кейсы, клатчи, сумки и многое другое. Мы остановили свой выбор на блокнотах. Примечательно, что мастерская работает не только с кожей. В своей работе они используют еще бумагу, текстиль, фетр, кожзам и другие материалы. У нас была возможность не только определить дизайн обложки блокнота, но и предложить свое оформление внутренних страниц, выбирать бумагу и количество листов.

Брендирование на заказ

В мастерской учли наши пожелания относительно дизайна и оформления блокнотов. У них есть несколько вариантов брендирования: тиснение по коже, лазерная гравировка, уф-печать, шелкотрафарет, шильды. Нам даже предложили вариант эксклюзивного изготовления шильды из драгоценных металлов: латуни, серебра, золота. Остановились на варианте с брендированием на бумаге.

К слову, услуга брендирования для корпоративных заказов – бесплатна, а также в мастерской делают скидки на корпоративные заказы большим тиражом.

Сроки. Качество. Объемы.

И вот, все нюансы были согласованы, выбор сделан, осталось только дождаться готовой работы. Все же мы немного переживали за сроки. Нам было важно, получить блокноты к определенной дате.

Но оказалось, что тревожились мы зря! Заказ был выполнен в срок и очень качественно. Блокноты превзошли наши ожидания. Такие стильные и эксклюзивные подарки было очень приятно дарить.

И мы точно уверены, что наши деловые партнеры должным образом оценили проявленное внимание. Теперь наши блокноты будут радовать их, а логотип на обложке будет вежливо напоминать о дарителе.

Поставленная цель была достигнута, благодаря сотрудничеству Liga.net с мастерской BlankNote.