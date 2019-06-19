Премия Business Speaker Awards запускает второй тур голосования

Лидерская гонка за премию Business Speaker Awards 2019 набирает обороты. Что неудивительно, ведь впервые отбор лучших из лучших проводится так масштабно. ТОПовые бизнес-тренеры спикеры, менторы, блогеры и организаторы мероприятий сражаются за звание лучшего в Украине. И, для того, чтобы вывести премию на новый виток, мы объявляем о запуске второго тура голосования, где друг за друга проголосуют сами номинанты.

Новый раунд битвы за первенство может не только изменить уже сложившуюся картину, но и просеять лидерскую таблицу. Голоса номинантов будут иметь гораздо больший вес в числовом измерении: 1 голос участника приравнивается к 100 голосам пользователей. Голосовать номинанты премии могут по 1 разу в каждой из 9 номинаций премии. При этом отдать баллы себе не разрешается. Как только время голосования истечет, баллы интернет пользователей и номинантов будут суммироваться.

Участники не смогут повлиять только на турнирную таблицу в десятой категории — “Лучший Бизнес-спикер”. Здесь все решат интернет-голоса, и кто возьмет приз зрительских симпатий, станет понятно только на финише. Поспешите рассказать о своем фаворите в графе “Лучший бизнес-спикер”. Возможно, ваш голос станет решающим.

Предыдущие опросы интернет-аудитории показали, что украинцы ценят в бизнес-спикерах целостность, основательность и прикладные знания. Но, возможно само бизнес-комьюнити смотрит на бизнес-образование по-другому и замечает тонкости, скрытые от публичных глаз. Кто знает, кому симпатизируют те, кто сегодня вошли в ТОПе не только Business Speaker Awards 2019, но и других медийных площадок?

Напоминаем, что онлайн-голосование, где пользователи интернета определяют самых эффективных спикеров, блогеров, менторов, коучей и организаторов мероприятий, — в самом разгаре. Среди номинантов значатся Евгений Черняк, Дмитрий Дубилет, Артур Мхитарян, Владимир Кличко, Василий Хмельницкий, Лера Бородина и другие яркие личности.

Эта премия выявит бизнес-тренеров, которые создают на рынке самый ценный продукт. Ведь украинцы стали требовательнее к бизнес-образованию и хотят быстро получать актуальные знания и инструменты, которые легко применить в собственном бизнесе. Никакой воды — только практика и кейсы. И Business Speaker Awards 2019 как раз помогает определить, кто держит такую высокую планку и оправдывает ожидания публики.

Голосование за премию Business Speaker Awards 2019 продлится до 23 июня включительно. За его непредвзятостью и прозрачностью следит независимая аудиторская компания «Бентамс аудит».

Спонсоры:

Спонсор номинации “Лучший из лучших. Powered by DIEVO” — коммуникационное агентство DIEVO (входит в состав холдинга Nostra Communications Group)

Партнеры:

Генеральный медиа-партнер – LIGA.net, PR-партнер - Kira Skrypnyk, радио-партнер - “Голос Столицы”, медиапартнер - ТК “Первый деловой” HR-партнер - rabota.ua

Подробная информация о событии: Busines Speaker Awards 2019

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Никита Фелик

n.felik@proman.com.ua

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