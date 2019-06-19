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19.06.2019, 10:10

Премия Business Speaker Awards запускает второй тур голосования

Премия Business Speaker Awards запускает второй тур голосования - Фото

Новый раунд битвы за первенство может не только изменить уже сложившуюся картину, но и просеять лидерскую таблицу

Лидерская гонка за премию Business Speaker Awards 2019 набирает обороты.  Что неудивительно, ведь впервые отбор лучших из лучших проводится так масштабно. ТОПовые бизнес-тренеры спикеры, менторы, блогеры и организаторы мероприятий сражаются  за звание лучшего в Украине. И, для того, чтобы вывести  премию на новый виток, мы объявляем о запуске второго тура голосования, где друг  за друга проголосуют сами  номинанты.

Новый раунд битвы за первенство может не только изменить уже сложившуюся картину, но и просеять лидерскую таблицу. Голоса номинантов будут иметь гораздо больший вес в числовом измерении: 1 голос участника приравнивается  к 100 голосам пользователей. Голосовать номинанты премии могут по 1 разу в каждой из 9 номинаций премии. При этом отдать баллы себе не разрешается. Как только время голосования истечет, баллы интернет пользователей и номинантов будут суммироваться.

Участники не смогут повлиять только на турнирную таблицу в десятой  категории — “Лучший Бизнес-спикер”. Здесь все решат интернет-голоса, и кто возьмет приз зрительских симпатий, станет понятно только на финише. Поспешите рассказать о своем фаворите в графе “Лучший бизнес-спикер”. Возможно, ваш голос станет решающим.

Предыдущие опросы интернет-аудитории показали, что украинцы ценят в бизнес-спикерах целостность, основательность и прикладные знания. Но, возможно само бизнес-комьюнити смотрит на бизнес-образование по-другому и замечает тонкости, скрытые от публичных глаз. Кто знает, кому симпатизируют те, кто сегодня вошли в ТОПе не только Business Speaker Awards 2019, но и других медийных площадок?

Напоминаем, что онлайн-голосование, где пользователи интернета определяют самых эффективных спикеров,  блогеров, менторов, коучей и организаторов мероприятий, — в самом разгаре. Среди номинантов значатся Евгений Черняк, Дмитрий Дубилет, Артур Мхитарян, Владимир Кличко, Василий Хмельницкий, Лера Бородина и  другие яркие личности.

Эта премия  выявит бизнес-тренеров, которые создают на рынке самый ценный продукт. Ведь украинцы стали требовательнее к бизнес-образованию и хотят быстро получать актуальные знания и инструменты, которые легко применить в  собственном бизнесе.  Никакой воды — только практика и кейсы.  И Business Speaker Awards 2019 как раз помогает определить, кто держит такую высокую планку и оправдывает ожидания публики.

Голосование за премию Business Speaker Awards 2019 продлится до 23 июня включительно. За его непредвзятостью и прозрачностью следит независимая аудиторская компания «Бентамс аудит».

Спонсоры:

Спонсор номинации “Лучший из лучших. Powered by DIEVO” — коммуникационное агентство DIEVO (входит в состав холдинга Nostra Communications Group)

Партнеры:

Генеральный медиа-партнер – LIGA.net, PR-партнер - Kira Skrypnyk, радио-партнер - “Голос Столицы”, медиапартнер - ТК “Первый деловой” HR-партнер - rabota.ua

Подробная информация о событии: Busines Speaker Awards 2019

По вопросам сотрудничества обращайтесь к нашему marketing communication manager:

Никита Фелик

n.felik@proman.com.ua

 +380 67 238-63-48.

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Теги: Business Speaker Awards
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