Презентация издания книги о новом уровне стратегического мышления в мире бизнес-экосистем

Уже во второй раз во время войны интеллектуальное агентство TransformWISE не перестает удивлять украинских управленцев выпуском образовательной бизнес литературы.

Американский автор этой книги Рон Аднер является одним из ключевых стратегов XXI века. Он взял вступительное слово в своем видеообращении во время презентации: "Перевести книгу на новый язык – это всегда что-то особенное. Я очень благодарен вам за усилия! Написание этой книги только на английском языке было десятилетним путешествием для того, чтобы понять, как наш фундаментальный подход к стратегии должен измениться в мире экосистем, как нужно переосмыслить конкуренцию, возможности, угрозу, защиту, время и лидерство, мир новых связей и взаимозависимостей. где партнеры могут стать соперниками, а соперники – активами. Основная идея книги состоит в том, что когда перемены пересекают традиционные границы и границы, которые определяют отдельные отрасли, они становятся размытыми, ваша стратегия также должна эволюционировать соответственно этому".

Далее прошла управленческая дискуссия по поводу концепций:

- Value Proposition (предложение ценности), которая привносит в копилку мирового дискурса идею Value Architecture (Архитектуру ценности);

- Business Ecosystem, анализирует инверсию ценности между экосистемами и предоставляет методологию управления переходом/разрушением границ между бизнес-экосистемами;

- Ecosystem vs Egosystem, взгляд на лидерство в экосистеме и наведение доказательств искусства управления стратегическими альянсами, построение ценностных связей, влияющих на капитализацию компании.

Участники дискуссии Владимир Павелко (основатель интеллектуального агентства TransformWISE), Алексей Бадика (основатель и СЕО компании ATMOSFERA, пространства энергетического сообщества NRG.space, соучредитель и член правления Ассоциации солнечной энергетики Украины), Александр Филоненко (Доктор философских наук, философ философских наук), Андрей Мельник (основатель Cowo.guru – сообщество мыслящих людей), говорили о принципах игры экосистемного мира, разрушении предела кросс-функционального и междисциплинарного мышления, как выйти на уровень интегрального мышления и расширить границы. Также в дискуссии приняли участие приглашенные гости в формате Q&A.

Среди гостей присутствовали руководители публичного и частных секторов, которые участвуют в формировании концепта создания добавленной ценности среди игроков ради общей идеи.

Цитаты спикеров по поводу основного мнения книги "Победить в правильной игре. Как держать удар в меняющемся мире":

– "Книга "Победить в правильной игре" отвечает тем вызовам, которые стоят перед нами сегодня. Мир усложняется, становится все более непредсказуемым, и мы все это ощущаем. Линейное планирование и экстраполяция прошлого опыта сейчас просто не работает. В конкуренции выигрывают сложные и динамичные системы, системы отношений и партнерств. Пространство NRG.space, в котором происходит презентация книги, является примером применения экосистемной логики для построения эффективного профессионального сообщества. Это не просто коворкинг, это профессиональная среда. Мы собираем здесь компании, организации и экспертов, работающих в области постоянной децентрализованной энергетики. Развитие бизнеса, как и любой современной устойчивой системы, невозможно без восприятия себя как части экосистемы и осознания своей роли в больших экосистемах, например в мире", – отметил Алексей Бадика, основатель и CEO компании Atmosfera, пространства для энергетического сообщества NRG. Space, соучредитель и член правления Ассоциации солнечной энергетики.

– "Все украинцы говорят о субъектности. Но мы отстаем от мира на 30 лет. Нам нужно выходить на фронтиры, которые есть в меняющемся мире. Вот что значит войти в игру. Если хочешь выигрывать – иди на прорыв. Если говорить о принципах игры, то победа в плохой игре это поражение, но иногда поражение стоит больше, чем победа. То есть, самый мощный мотив книги – делать собственное дело как субъект на грани", – отметил Александр Филоненко, Доктор философских наук, доцент кафедры культуры и философии науки.

– "Сегодня мы говорим об игре экосистем. Экосистема – это взаимодействие для общего блага и стратег – это тот, кто создает решение для этого блага с благородными мотивами (как, например, сегодня для нас делает ВСУ). Мы пытаемся понять, как нам двигаться вперед, когда мы на фронтире. То есть, в книге "Победить в правильной игре" происходит миграция из одной бизнес экосистемы в другую. Предложенный автором термин Value Architecture (архитектура ценности) позволяет представить альянсы между различными экосистемами и помогает понять, как строить трансформационные стратегии в условиях крайней неопределенности", – отметил Владимир Павелко, основатель интеллектуального агентства TransformWISE.

Не забыли вчера и о дне Вооруженных сил Украины и вместе во время происшествия собрали средства на резервное питание для старлинков нашим защитникам и защитницам. Деньги передали в фонд "Вернись живым".

Перевод и презентация этой книги прошли благодаря партнерству интеллектуального агентства TransformWISE, пространства для энергетического сообщества ATMOSFERA и издательству Лаборатория.