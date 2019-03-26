Президент Римского клуба представит отчет «Come on»

Изюминкой мероприятия станет презентация почетным президентом Римского клуба Эрнстом Ульрихом фон Вайцзеккером изданного Украинской ассоциацией Римского клуба на украинском языке юбилейного отчета РК «Come On».

Участники мероприятия также услышат выступление основателя «Другого Канона» и автора переведенной на 20-ти языках книги «Как богатые страны разбогатели и почему бедные остаются бедными» (входящей в ТОП-50 самых влиятельных экономических книг за последние 100 лет) профессора Эрика Райнерта, и других выдающихся экономистов, предпринимателей, а также - экспертов. Детали - по ссылке (http://www.clubofrome.org.ua/v-kiyevi-vidbudetsya-young-scientists-conference-ysc-2-0/).

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#YSC 2.0 объединит в новом кампусе Unit.Verse первого в Украине инновационного парка UNIT.City более 400 талантливых студентов-экономистов, преподавателей и исследователей из ведущих университетов со всей страны. В центре внимания будут глобальные тренды и вызовы 2019 года, место Украины на экономической карте мира, экономическая стратегия государства и секреты успешного предпринимательства.

Участников Конференции ожидает возможность получить ответ на свои вопросы во время Q&A сессии и новый конкурс экономических публикаций от Украинской ассоциации Римского клуба. Приятным завершением вечера станет экскурсия по инновационному городку UNIT.City с посещением одного из лучших в мире учебного ИТ-центра UNIT Factory.

Участие для студентов и преподавателей является БЕСПЛАТНЫМ.

Отбор участников - по результатам конкурса.

Организаторы мероприятия выражают благодарность партнёрам - Банку «АРКАДА», Райффайзен Банку Аваль, группе «Интерпайп», юридической компании Arzinger, и медиапартнёрам – за содействие в проведении Конференции научной молодежи #YSC 2.0 «Экономическое будущее Украины».