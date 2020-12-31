PROCARD стал первым в Украине и СНГ партнером Visa Ready for Fintech Enabler

Украинский независимый процессинговый центр PROCARD стал первым в Украине, СНГ и Юго-Восточной Европе сертифицированным партнером компании Visa по программе Visa Ready for FinTech Enablers. Это партнерство позволит финтех-компаниями запускать свои продукты в сети Visa, используя платформу PROCARD.

"Инновационные решения, которые предлагает Visa, позволяют финтех-компаниям любого размера развивать свой потенциал. Появление первого в регионе сертифицированного партнера Visa Ready — хороший знак, который свидетельствует о готовности игроков на рынке к созданию партнерств и к большей открытости. Это сигнал для появления новых финтех решений, которые будут удовлетворять растущие запросы потребителей и будут соответствовать мировому вектору развития этого рынка", — отметил старший директор Visa по стратегическим партнерствам и финтеху в 17 странах Евгений Лесняк.

Программа Visa Ready for Fintech Enablers рассчитана на создание сертифицированной экосистемы партнеров, специализирующихся на обслуживании и создании инфраструктуры для финтех-компаний.

"Статус независимого процессингового центра PROCARD, как первого в Украине, СНГ и Юго-Восточной Европе партнера программы Visa Ready for FinTech Enablers, является важным знаком отличия не только для нашей экосистемы, но и для всего украинского финтеха. Развитие и дальнейшее расширение этого сотрудничества – наш приоритет", — рассказала основательница открытой финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Участие в программе Visa Ready for Fintech Enablers позволяет участникам финтех-рынка связываться между собой, создавать эффективные продукты и максимально быстро выводить их на рынок. PROCARD уже обслуживает финтех-компании в Украине, Казахстане и Таджикистане, а теперь прошел сертификацию Visa Ready для работы в Европе и всем регионе CEMEA, получив доступ к новым рынкам.

"Независимый процессинговый центр PROCARD с момента основания стремился занять лидирующие позиции на финтех-рынке. Помимо процессингового программного обеспечения, были созданы надежная системная архитектура, система мониторинга, служба сервис деск, разработано множество вспомогательных инструментов, которые не видны на первый взгляд, но позволяют быстро и с высокой надежностью налаживать бизнес-процессы. Мы рады достижению новых бизнес-горизонтов вместе с компанией Visa", — отметил СЕО PROCARD Константин Кадук.