Продвижение в интернете: почему Google и Facebook выгодно использовать вместе?

Каждый из них по-своему хорош, каждый специалист по-своему хвалит тот инструмент с которым работает, но истинная эффективность, как правило, проявляется в практике.

Сегодня мы поговорим о том, почему выгодно использовать Google и Facebook в продвижении одновременно, и какую роль в этом играет веб-аналитика. С вами Евгений Холостенко, один из лучших интернет-маркетологов Украины.

Сразу обозначим специфику аудитории каждой из платформ:

- Google – клиент, преимущественно, из поиска, проявляющий свое желание что-то получить или приобрести посредством ввода ключевого слова;

- Facebook – клиент, проводящий свободное время в социальной сети, чаще всего, с определенными интересами.

По нашей практике – в 80 % случаев совершение заказов осуществляется посредством коммуникации через 2 и более каналов. Человек ищет, анализирует, собирает информацию, и через каналы продвижения попадает в карточку товара снова и снова, и в конечном итоге совершает заказ.

В зависимости от товара и его стоимости, формируется и понимание скорости созревания клиента:

- время от возникновения потребности (определяется через совершение клика в Google или Facebook) до совершения конверсии.

К примеру перед вызовом такси и посадкой в автомобиль проходит в среднем 20 минут, перед звонком в пиццерию клиент думает максимум 40-60 минут, а вот о покупке нового телефона может думать от часа до года. Это и есть время созревания клиента.

* Эти данные достаточно легко получить благодаря правильно настроенной веб-аналитике, собственно, которую мы тоже делаем.

Именно с наличием этих данных и формируется понимание необходимости многоканального продвижения, а именно:

• коммуникация с клиентом в пик возникновения необходимости в приобретении товара или услуги, и сопровождение его в течение его созревания до совершения конверсии.

К примеру: вы посмотрели телефон перейдя по рекламе гугл и уже совершенно забыли, где его смотрели. Задача маркетологов в данный момент аккуратно догнать вас на всевозможных площадках (к примеру Facebook или Instagram), чтобы вы совершили заказ в конкретном интернет-магазине.

Именно в этот момент происходит усиление первого канала продвижения, так он привел клиента к знакомству с вашим интернет-магазином, и конечного канала, так как он "забил гол" конверсии. Накопительный эффект в прямом виде.

Большинство владельцев и маркетологов принимает ошибочные выводы, так как каждая система продвижения работает по своей модели атрибуции (логики учета заказов), но при правильной аналитике, ценность каждого из каналов легко рассмотреть, для этого достаточно заглянуть глубже в отчеты.

В этом, собственно, и суть тематики нашей статьи: понимая поведение клиента, вы можете рационально принимать решение о каналах продвижения сайта, в чем мы можем вам помочь.

По материалам агентства

"Holostenko & Partners"

holostenko.ua