Профессия настоящего и будущего - мебельщик

Среди сотен профессий, которые человечеству нужны для его полноценной жизнедеятельности, являются так называемые престижные, модные, героические, засекреченные, те, потребность в которых отпала или вот-вот отпадет, а есть вечные. В которых у людей была потребность и тысячу лет назад, будет и в будущем, которое можем себе представить.

Профессия мебельщика как раз такой и является. И если перед молодым человеком на пороге взрослой жизни стоит выбор, что выбрать делом всей своей жизни, и если он будет делать выбор вдумчиво, по-взрослому, а не ориентироваться только на наивные детские мечты или веяния моды, он обязательно обратит внимание на профессию мебельщика.

Мебельщик обеспечен рабочим местом и достойным уровнем дохода

Создание мебели давно вышло за рамки ремесла, это - дело творческое, креативное, высокотехничное и высокотехнологичное. Сейчас мебель создается не только традиционно из дерева, но и из десятков других материалов, в том числе новейших, создаваемых по нанотехнологиям. Не только с использованием традиционных инструментов и оборудования, но и с широким привлечением IТ-средств. Все это делает профессию мебельщика не только нужной, но и интересной. И хорошо оплачиваемой сейчас - что тоже важно, чего нельзя не учитывать, на пороге во взрослую жизнь. Сегодня квалифицированный работник мебельного производства в Украине получает не менее 15 000 гривен зарплаты, а конструктор и дизайнер мебели в частности - 17-25 тысяч и более.

«Уже сегодня мебельная отрасль Украины испытывает сильный кадровый голод, когда на одно резюме на рынке труда приходится 5-10 вакансий. И это касается не только Киева и Киевской области. Недостаток кадров острый вопрос для всей Украины. Уже сегодня заработная плата специалистов производственных процессов в разы выше, чем зарплата сотрудников бухгалтерии или юридического отдела. – подчеркивает руководитель Платформы подготовки кадров Украинской Ассоциации Мебельщиков, соучредитель интернет-магазина МебельОК Оксана Донская. – Согласно данным Министерства образования и науки Украины количество желающих получить диплом о высшем экономическом или юридическом образовании десятки тысяч. В то время, как заявлений на поступление в ВУЗы на специальность «Деревообрабатывающие и мебельные технологии» меньше 200 по всей Украине. С одной стороны, это информация о возможностях для поступающих. С другой стороны, это сигнал о том, что через 4-5 лет мебельная отрасль не получит приток новых специалистов».

Мебельщик - международная профессия с высоким спросом на специалистов

Профессия мебельщика интернациональная. Квалифицированный специалист найдет применение своему умению и знаниям в любом конце света - мебель производят везде, и везде есть спрос на умелые руки и мыслящую голову. Из года в год потребность в мебельной продукции не уменьшается, а только растет - без работы и достойного вознаграждения за нее не возьмется ни один хороший мебельщик. Согласно исследованиям Zion Market Research мировой рынок мебели до 2024 года будет расти ежегодно на 5,2% до 472 300 000 000 долларов США.

Но чтобы получить знания в мебельной отрасли и практическое умение высокого уровня, не нужно ездить по миру, их можно получить дома. Учебные заведения разного уровня (их перечень прилагается) есть в каждом регионе страны, а тем более мебельные производства, где можно практически совершенствоваться еще даже будучи студентом. Надо знать, что отечественная мебельная отрасль не отстает от мировой: ее продукция экспортируется в более 90 стран мира. Так, за 2018 год стоимость экспортируемой мебели составляла $ 629 000 000, причем сумма импорта мебели в Украине была почти вдвое меньше экспорт - $ 324 миллиона. Украинские компании приятно удивляют своими мебельными шедеврами посетителей самых престижных международных мебельных выставок.

Куда идти учиться профессии мебельщика?

Стать одним из амбициозных украинских мебельщиков, чьи изделия придавали чести любой мировой выставке, жилью или офисам в любом уголке планеты, на самом деле очень просто. Кстати, это тоже сейчас весьма важно, так как не каждое учебное заведение примет выпускника школы с распростертыми объятиями, а вот наши отраслевые - примут.

И предложат широкий выбор отраслевых специализаций:

технолог мебельного производства,

конструктор мебели,

предметный дизайнер,

наладчик станков,

контролер качества производства,

комплектовщик мебели,

станочник,

маляр,

шлифовщик,

столяр,

швея,

гнутарь по дереву,

обивщик мебели

и многие другие.

На сайте Украинской Ассоциации Мебельщиков есть перечень учебных заведений Украины, которые обеспечивают отрасль специалистами. В частности, отметим, что согласно приказу Министерства образования и науки Украины №1096 от 11.10.2018 «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов по вопросам приема на обучение в учреждения высшего образования» специальность «Деревообрабатывающие и мебельные технологии» относится к перечню специальностей, которым уделяется особое примечание, то есть возможность получить корректирующий отраслевой коэффициент 1,02, что позволяет получить увеличенный окончательный конкурсный балл.

Так что все свидетельствует о том, что в настоящее время производить шикарную мебель интересно, престижно, экономически выгодно. Иначе говоря - это круто!