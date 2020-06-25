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25.06.2020, 13:10

ProFile: 60 видеоисторий о профессиях

ProFile: 60 видеоисторий о профессиях - Фото

ProFile - это 60 видеоисторий о 60 профессий в формате «один день со специалистом», которые будут транслироваться на Youtube канале проекта

Семь лет наша команда путешествовала по Украине с проектом «Город профессий». Карантин внес свои коррективы, но мы продолжаем профориентационную работу в онлайн формате.

Уже через месяц состоится презентация первого сезона и 12 видеоисторий о профессии.

ProFile - это 60 видеоисторий о 60 профессий в формате «один день со специалистом», которые будут транслироваться на Youtube канале проекта.

Очень часто, выбирая профессию, подростки не имеют понятия чем занимается представитель профессии в течение рабочего дня.

В каждом видео специалисты той или иной специальности будут рассказывать о выбранной профессии, почему сделали именно такой выбор, какие компетенции, знания и навыки необходимые для их работы. Также в одной из частей видео будет показана специфика работы представителя профессии непосредственно на его рабочем месте, чтобы дети имели представление, какую работу необходимо выполнять, выбрав ту или иную специальность. В заключительной части видеоистории будут даваться рекомендации, в каких учебных заведениях можно получить соответствующую профессию.

Изюминкой проекта ProFile станут 5-минутные блиц от известных личностей.

Объявляем кастинг ведущих проекту!

К участию в кастинге приглашаем детей 13-17 лет, проживающих в Киеве и Киевской области (в связи с карантином съемки будут проходить исключительно в Киеве). Тех, кто мечтает попробовать себя в роли ведущего и свободно владеет украинским языком.

И не проблема, если нет опыта - это прекрасная возможность его получить!

Чтобы принять участие в кастинге, заполните анкету:

 https://cutt.ly/BuNH09w

Youtube канал проекта ProFile, где будут транслироваться видео:

https://cutt.ly/nun3Nky

Дополнительную информацию можно получить позвонив или написав нам:

+380 (93) 586 78 00

misto.profesiy.ua@gmail.com

Организатор - Украинская Образовательная Фонд

При поддержке идеолога проекта «Город профессий» Татьяны Люльки

Событие кастинга в Facebook: https://www.facebook.com/events/852390558583902/

 

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Теги: ProFile
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