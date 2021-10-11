Производитель вейпов мирового уровня

Если вы вейпер, то, скорее всего, уже пользовались продукцией, произведенной в Китае. Тем не менее, что касается широко используемых систем закрытого типа, то на международном рынке представлено не так много китайских изготовителей уровня американской компании Juul, которая считается одним из крупнейших мировых производителей систем доставки никотина. Так было до появления RELX International.

RELX является ведущим брендом в Азии. Компания открыла свой первый магазин в Канаде, в городе Торонто, и продолжает расширяться.

В Украине официальные магазины RELX находятся по адресу:

Одесса, Александровский проспект, 7

Одесса, ТОЦ Kadorr – ул. Екатерининская 27/1

Приверженность качеству

Растущее географическое присутствие компании в немалой степени является следствием ее приверженности качеству. С момента своего создания бренд RELX стремился при производстве продукции использовать только высококлассное оборудование и лучшие материалы. Одна из важнейших задач — изучить влияние продукции.

Все эти усилия уже принесли ощутимые результаты. В апреле 2019 года самое технологичное устройство этого бренда получило награду Red Dot Award 2020 за дизайн продукта.

Максимальная степень ответственности

RELX International приняла на себя Обязательство RELX как проявление корпоративной ответственности, заключающейся в защите несовершеннолетних, потребителей и экономических источников заработка по трем основным направлениям: программа Guardian, программа Golden Shield и Green Shoots. Программа Guardian реализует ряд мер, позволяющих не допустить попадания товаров в руки несовершеннолетних.

Конкурентоспособный ассортимент продукции

Электронные сигареты RELX, представленные в Украине, — это RELX Infinity и RELX Essential.

RELX Infinity — результат применения самых передовых технологий отрасли, направленный на удовлетворение потребностей взрослых курильщиков. Благодаря запатентованной системе Super SmoothTM, в RELX Infinity улучшены такие характеристики, как достаточность пара, комфортная температура, оптимальные вкусовые ощущения и удобство сенсорной активации.

RELX Essential также использует запатентованную технологию Super SmoothTM и идеально подходит взрослым курильщикам. Все, что можно ожидать от вейпа, теперь представлено по доступной цене.



Чтобы узнать больше о RELX, посетите сайт RELX.

Или Telegram/Instagram: RELX Ukraine.



18+ Этот продукт содержит никотин. Никотин вызывает привыкание.