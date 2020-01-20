Пудровые брови в Киеве набирают популярность

Вы хотите быть уверенными в себе в любой ситуации? Тогда Вам понравится такая популярная процедура, как перманентный макияж в технике пудровые брови. Это особая техника, в ходе которой под кожу вводится красящее вещество, безопасный пигмент, не вызывающий аллергий. Больше нет необходимости в ежедневном использовании карандаша для бровей. Это достаточно удобно, особенно когда утром катастрофически не хватает времени на выполнение всех домашних обязанностей и на приведение себя в порядок.

Это уникальная услуга, с помощью которой можно подчеркнуть природную красоту глаз или устранить мелкие недостатки. При выполнении процедуры не возникают дискомфортные ощущения, поскольку применяется анестезия, работа ведется только на верхних слоях кожи. Сначала рисуется карандашом форма, согласовывается и утверждается со специалистом, выбирается цвет пигмента из десятка вариантов, лишь после мастер приступает непосредственно к нанесению перманентного макияжа.

«Lash Boutique» - специализированный центр, в котором работают мастера с большим опытом.

Тут пудровые брови в Киеве можно сделать за два часа у опытных мастеров, выполнивших тысячи работ. Используются только сертифицированные пигменты нидерландского производителя Nouveau Contour. Это продукция высокого качества, изготовленная по запатентованной формуле. При использовании красящих веществ гарантируется стойкий эффект и равномерное нанесение пигмента по всей зоне ПМ. Цвет не меняется на протяжении долгого времени и остается таким же насыщенным и естественным.

Основные преимущества:

Профессионализм - специалисты обладают необходимыми знаниями и огромным опытом. Доступность - стоимость услуг приемлемая для всех желающих. В этом можно убедиться, ознакомившись с прайсом. Безопасность - ключевым принципом является соблюдение техники выполнения процедуры. Инновационность - применяются лучшие расходные материалы и современные инструменты. Предоставление консультаций - специалисты студии дадут грамотную консультацию и ответят на все вопросы по подготовке и уходу.

Пудровые брови - проверенный метод улучшения внешнего вида, которым пользуются девушки разного возраста. После окончания процедуры специалисты дают лист с рекомендациями по несложному домашнему уходу. Главное, следовать наставлениям и применять щадящие косметические средства. Тогда результат превзойдет ожидания и будет радовать долгое время!