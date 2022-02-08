Пушистые друзья в каждый дом: от идеи – к результатам

Прошел год, как сеть электроники Фокстрот, присоединившись к миссии благотворительной организации Happy Paw, продвигает идею гуманного отношения к животным и поддержки приютов для одиноких четырелапых.

Масштабная корпоративная программа называется "Пухнасті друзі в кожен дім" и реализуется по нескольким направлениям:

1. Информационная поддержка. Запущена всеукраинская информационная кампания об одиноких котиках и собачках, которым нужны заботливые и любящие хозяева. Информация о них была размещена на рекламных постерах на окнах метро. В столице появились два фирменных поезда метро, ​​в составе которых были уникальные "кото-песо-вагоны" – брендированные информацией о самых больших приютах для животных в Киеве и столичном регионе.

Также соответствующие видеоролики разместили по всей сети магазинов бренда (а это почти 170 в 90 городах страны), в соцсетях и средствах массовой информации.

2. Материальная помощь. В течение года вместе с партнерами – брендом бытовой техники beko – удалось помочь необходимой техникой 25 приютам Украины. Холодильники, морозильные камеры, микроволновки, мясорубки, бойлеры, электрогенераторы и другие принадлежности на общую сумму свыше 450 000 грн направлено общественным организациям, содержащим приюты на Киевщине, Запорожье, Днепре, Черкассах, Кропивницком и др.

3. Опека и работа с молодежью. При невозможности забрать конкретное животное на дом, фондом Happy Paw создан проект "Опека". На сайте организации можно выбрать одного или более четырехлапых и ежемесячно выделять средства на корм для него.

Важна работа по предупреждению ненадлежащего отношения к животным у подрастающего поколения. Благотворительный фонд Happy Paw уже много лет развивает проект "Биоэтика", в котором привлекает дошкольников, учащихся школ и педагогические коллективы к добрым делам, направленные на воспитание милосердия и реальную помощь животным в приютах. Сеть Фокстрот как партнер фонда также поддержала эту инициативу, став подарочным спонсором образовательных мероприятий.

Благодаря медийной поддержке и усилиям волонтеров, инициаторы программы постепенно идут к своей цели: за год 30 % попавших в медиа хвостиков забрали у семьи. И в этом году "Пухнасті друзі в кожен дімв" продолжат свою историю: Фокстрот вместе с партнерами будет содержать заданное направление помощи, а также в рамках программы будет запущен ряд важных социальных проектов.