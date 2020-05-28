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28.05.2020, 12:00

Пять советов выпускникам, которые помогут спланировать свою карьеру

Пять советов выпускникам, которые помогут спланировать свою карьеру - Фото

Мы рекомендуем пятиступенчатый план действий, который поможет выпускникам стать на путь своей заветной работы

 Сегодняшние выпускники начинают поиск работы с убеждением, что они должны начать работать в своей области сразу после окончания учебы. Исследования показывают, что милениалы и старшие поколения вэд (те, кто родился между 1990 и 1998) мотивированы работами, которые они считают социально важными. Они, как правило, часто меняют работу и ищут способы продвинуться вверх по карьерной лестнице и повышать свою зарплату более быстрыми темпами, чем другие поколения, которые сейчас работают.

Студенты часто преследуют эти мечты с краткосрочным мышлением, думая, что им нужно начать работу в выбранной области сразу, чтобы достичь успеха в карьере. Это не единственный правильный путь, особенно учитывая текущий кризис на рынке от COVID-19 и на то, что компании сокращают беспрецедентное количество рабочих мест, когда они пытаются выжить. Поэтому, мы рекомендуем пятиступенчатый план действий, который поможет выпускникам стать на путь своей заветной работы.

Создать 7-10-летнее видение

Выпускники колледжей должны пытаться сосредоточиться на более длительном сроке, несмотря на свою первую работу как на средство для достижения цели, а не на саму цель. Для этого мы рекомендуем создать план от 7 до 10 лет. Хорошое видение подразумевает четкую конечную цель. Однако в плане также должны быть очерчены наборы навыков и опыта, которые необходимо развивать для достижения этой "мечты".

Исследуйте людей, которые уже занимаются вашей работой мечты

Здесь понадобится LinkedIn, чтобы исследовать путь людей, которые работают на вашей вожделенной работе. Обратитесь к нескольким из них, чтобы попросить совета и узнать ответы на ключевые вопросы о их профессиональном пути. Ответы на вопросы будут содержать подсказки относительно типов работ, которые следует оценивать как краткосрочные варианты.

Нарисуйте план-путь к работе вашей мечты

Потратьте время, чтобы определить различные роли, которые могут привести к желаемой долгосрочной цели. Изучите иерархии компаний и преимущества или недостатки движения в различных областях. Вы даже можете перетаскивать должностные инструкции из различных источников и создавать таблицу названий и должностных обязанностей с каждым следующим этапом своего видения.

Адаптируйте ваш план и меняйте вашу конечную цель за случаем

Помните, что желания и цели каждого человека со временем меняются из-за изменений интересов и приоритетов в жизни. Вы можете в какой-то момент оказаться вне вашего запланированного пути, но практика сознательной переоценки краткосрочных и долгосрочных целей уменьшит ваш стресс и расширит ваши возможности.

Делитесь своим видением с надежными наставниками

Как ваше видение и план будет реализовываться, ваши наставники и друзья могут помочь формировать видение, обмениваясь советами и опытом с собственных карьерных путей. Они часто видят в вас умения и навыки, которых вы не видите в себе, тем самым давая вам возможность лучше понять свои сильные стороны и возможности развития.

К поиску работы еще нужно сделать

Конечно, этот пятиступенчатый план действий вам поможет только когда вы закончите ваше обучение, а чтобы успешно достичь этого момента не забывайте использовать онлайн сервисы, которые предоставляют бесплатные услуги помощи студентам. Например, studentshare.org  дает доступ к сотням готовых эссе, генератора тем для эссе, интересного блога об обучении, и советы студентам совершенно бесплатно. А за маленькую вознаграждение можно как заказать себе готовое эссе или получить доступ в базу с миллионами эссе на самые разные темы.

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Теги: выпускники, studentshare.org
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